Huawei, 70 Uygulamayı Telefonlarında Önyüklü Gönderecek

Google sevislerinden yoksun kalan Huawei, geçici bir çözüm buldu. Bir sunum sırasında yapılan açıklamalara göre Huawei, kendi mobil servislerini hazırlayana kadar 70 kadar popüler uygulamayı akıllı telefonlarında önyüklü olarak gönderecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019 mayısında ABD yönetiminin ağır suçlamalarına maruz kaldı. ABD yöneticileri, şirketin Çin hükümeti ile iş birliği yaptığını ileri sürerek Huawei'yi casuslukla suçladı. Bu suçlamalarla da yetinmeyen ABD, Huawei'nin ABD'li şirketlerle ticaret yapmasını önce yasakladı, ardından da bu yasağı bir lisans uygulaması ile kısmen kaldırdı.

ABD'nin ticaret yasağı, Çinli teknoloji devini en çok akıllı telefonlar üzerinden vurdu. Çünkü Huawei, akıllı telefonlarını ABD merkezli teknoloji devi Google'ın piyasaya sürdüğü Android işletim sistemiyle çalıştırıyordu. Geldiğimiz süreçteyse Huawei, Android işletim sistemini kullanıyor olsa da Google'ın Gmail, Haritalar ve Play Store gibi hizmetlerini akıllı telefonlarında kullanamıyor.

Huawei Mobi Servisleri önyüklü uygulamaların önemli bir parçası olacak:

Google'dan alamadığı hizmetleri tüketicilerine sunmak isteyen Huawei, kendi hizmet platformunu oluşturdu. "Huawei Mobil Servisleri" olarak isimlendirilen bu platform, Google servislerinin alternatiflerini içeriyor ve şirket, son dönemlerde bu platformun bir an önce kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiyse Huawei, kullanıcıların mağdur olmalarını engelleyecek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Huawei, bundan sonra piyasaya süreceği akıllı telefonlarda 70 kadar önyüklü uygulama bulunduracak. Bu uygulamalar, ülkeler bazında değişiklik gösterecek ve genellikle, Google Play Store'da yer alan popüler uygulamalardan oluşacak. Ayrıca Huawei, farklı ülkelerdeki bağımsız geliştiricilere ait uygulamaları da bu bağlamda telefonlara yüklenmiş olarak sunacak.

Huawei'nin yeni uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, en azından bir süreliğine popüler uygulamalara erişme imkanı yakalayacaklar. Ancak her kullanıcı, popüler olan uygulamaların tümünü kullanmak zorunda değil. Bu da aslında başka bir sorunun kapılarını aralayacak. Çünkü kullanıcılar, bu kez de kullanmadıkları ya da kullanmayacakları uygulamaları tek tek telefonlarından silmek durumunda kalacaklar.

Çinli teknoloji devinin geçici çözümü, mart ayına kadar bu şekilde sürecek gibi görünüyor. Çünkü Huawei, mart ayında yeni amiral gemisi P40'ı tüketicilerle buluşturacak. Söylentiler ve bugüne dek ortaya çıkan veriler, şirketin mart ayına kadar Huawei Mobil Servisleri'ni küresel bir hale getireceğini ve P40 serisini bu hizmetlerle birlikte piyasaya süreceğini gösteriyor.