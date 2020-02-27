Huawei P40 Lite Duyuruldu - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, önceki modelleriyle ülkemizde çok sevilen P Lite serisinin yeni üyesini tanıttı. Kirin 810 yonga setiyle dikkat çeken P40 Lite, fiyatıyla da fark yaratacak gibi duruyor.

Huawei, üst segment sınıfı olan P serisinin ilk üyesini tanıttı. Amiral gemisi sınıfının ilk üyesi olan Huawei P40 Lite, ailesine ait diğer telefonlar tanıtılmadan 1 ay önce duyuruldu. Aslında duyurulan telefon yeni bir telefon sayılmaz. ABD’nin Huawei’ye uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle istediği performansa ulaşamayan Huawei Nova 6 SE’nin yeniden markalanmış hali olarak göze çarpan P40 Lite, 6.4 inçlik ekranıyla büyük telefon seven kullanıcıları memnun etmeyi planlıyor.

Ekran

Huawei, P serisinin ilk üyesinde 6.4 inçlik Full HD+ (2310 x 1080p) çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekran bulunuyor. Yüzde 90,6’lık ekran gövde oranıyla gelen telefon, orta menzilli cihaz segmentine baktığımızda bu özelliklerle son derece başarılı gözüküyor.

Kamera

Telefonun arkasına baktığımızda 4 arka kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralar; f/1,8 diyafram aralığına sahip 48 MP’lik ana kamera, f/2,4 diyaframlı 8 MP’lik 120 derece açıya sahip ikincil kamera, 2 MP makro kamerası ve 2 MP’lik derinlik sensörü şeklinde yer alıyor. Mate serisinden ilham alınarak geliştirilen 4 arka kameralı kurulum; süper gece modu, AI odaklı video editörü gibi gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkıyor. Telefonun önünde ise f/2,0 diyafram aralığına sahip 16 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Teknik Özellikleri

183 gram ağırlığa ve 159,2 x 76,3 x 8,7 mm boyuta sahip P40 Lite, gücünü 7nm’lik mimariye sahip Kirin 810 yonga setinden alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelen telefon, yazılım kısmında Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzüyle gelecek. 4.200 mAh’lik bataryadan gücünü alan cihaz, sadece 30 dakika içerisinde bataryanın yüzde 70’ini doldurabiliyor. 40 W süperşarj teknolojisine sahip olan P40 Lite, çift SIM desteği, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Le ve USB-C ile geliyor. Telefon; Midnight Black, Sakura Ping ve Crush Green isminde 3 farklı renk seçeneği sunuyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Huawei’nin yeni canavarı P40 Lite, 299 Euro’dan satılacak. 7 nm’lik bir yonga seti ve 40 W hızlı şarj desteği olan bir telefon olduğu düşünüldüğünde fiyat son derece uygun gözüküyor. 2 Mart’ta ön siparişe açılacak P40 Lite, 16 Mart’ta sahiplerine gönderilmeye başlayacak. Ayrıca telefonu ön siparişle satın alan kişilere Freebuds TWS kulaklık ve ekran koruyucu hediye edilecek.

Huawei P40 Lite Teknik Özellikleri