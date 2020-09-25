Çin'deki Bir Huawei Ar-Ge Merkezinde Büyük Bir Yangın Çıktı

Huawei'nin Çin'in Dongguan kentindeki ar-ge merkezinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Şu an için herhangi bir can kaybına neden olmadığı bildirilen yangının neden çıktığı da henüz tespit edilebilmiş değil.

Çin’in yerel haber kuruluşu Global Times tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei’nin Çin'in Dongguan kentindeki ar-ge merkezinde büyük bir yangın başlamış durumda. Korkunç olay ile ilgili paylaşılan bilgilerde henüz herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Sosyal medyada yer alan videolara baktığımızda ar-ge merkezinin alevler içinde olduğunu ve üst kısmının tamamen gri dumanlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bazı videolarda ar-ge merkezinde bir patlama olduğuna dair iddialar yer alsa da şu ana olay yerinde patlama olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Global Times tarafından aktarılan bilgiye göre Dongguan kentindeki ar-ge merkezi yapım aşamasında olduğundan içeride çok fazla insan bulunmadığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak tahminler, pamuk gibi hızlı bir şekilde alev almaya müsait malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktığı yönünde.

Çin merkezli medya kuruluşları, yangının duyurusunu ilginç bir şekilde gerçekleştirdi. Global Times ve Sixth Tone, olayla ilgili ilk tweetlerini attıktan sonra paylaşımlarını kısa süre sonra kaldırdılar. Bir başka Çinli medya kuruluşu olan The Paper ise yangın ile ilgili YouTube’da bir derleme video yayınladı ancak videoyu kısa süre sonra kaldı.

Bunlar dışında pek çok Çinli medya kuruluşu daha yangın ile ilgili paylaşım yaptıktan sonra paylaşımlarını kaldırdı, bir süre sonra düzenlenmiş ve yeni bir açıklama eklenmiş halde yeniden paylaştı.

Huawei ar-ge merkezindeki yangının görüntüleri