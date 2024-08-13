Huawei, NVIDIA'nın H100 çiplerine karşı Ascend 910C çiplerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yapay zekâ pazarındaki yoğun çalışmalardan en çok kazanç sağlayan firmalardan biri NVIDIA olmuştu. NVIDIA, H100 adını verdiği grafik işlemcileri alandaki en gelişmiş grafik işlemci olarak piyasaya sürmüştü. Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen H100 ile rekabet edebilmesini bekledikleri bir grafik yongasını ekim ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ascend 910C olarak adlandırılan bu yonga, Huawei'nin Ascend 910B'sinin halefi olacak. Bu çip şu anda Çin'deki internet ve telekomünikasyon şirketleri tarafından test ediliyor. Şu anda kullanımda olan bir önceki model Ascend 910B, NVIDIA'nın A100 grafik işlemcisi ile benzer bir performans sergiliyor.

Çinli üreticilerin ilgisi yüksek

Huawei, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde ABD-Çin Ticaret Savaşı'ndan dolayı yaptırımlarla ve ambargoyla karşı karşıya kalmıştı. Bu yüzden de şirketin yeni grafik işlemcisinin geliştirilme süreci sekteye uğramıştı. Huawei, gelişmiş üretim süreçlerineerişemediği gibi ASML gibi firmaların sağladığı çip üretim araçlarını ve yüksek bant genişliğine sahip bellek çiplerini ithal edememişti.

Öte yandan Baidu, China Mobile ve TikTok'un sahibi ByteDance gibi firmalar, Ascend 910C'ye büyük ilgi gösteriyor. Huawei'nin şimdiye kadar 910C için 70 bin adet sipariş aldığı ifade ediliyor. Yeni grafik işlemcinin ise Ekim 2024'te çıkabileceği belirtiliyor. Ascend 910C, H100'e yetişebilirse, Huawei ham grafik gücü anlamında büyük bir başarıya ulaşmış olacak.