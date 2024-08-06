Huawei, dikey olarak katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu Nova Flip'i duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte "Nova Flip" olarak isimlendirdiği katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. Samsung Galaxy Z Flip serisi gibi dikey olarak katlanabilen telefon, özellikleri ve fiyatı ile tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Huawei Nova Flip, 6.94 inç büyüklüğünde OLED ekranla donatıldı. 2690 x 1136 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 1.200 nit tepe parlaklık değerine sahip. Delikli yapıdaki ekranda 32 MP'lik selfie kamera ile karşılaşıyoruz. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edildi.

Karşınızda Huawei Nova Flip

Telefonun arka kısmında 2.15 inç boyutunda küçük bir OLED kapak ekranı görüyoruz. 60 Hz tazeleme oranına sahip bu ekranın hemen yan tarafında ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor.

Huawei'nin Kirin 8000 işlemcisinden güç alan Nova Flip, 12 GB RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 66W hızlı şarj destekli 4.400 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen telefon, Harmony OS 4.2 ile çalışıyor.

Huawei Nova Flip teknik özellikleri

Ekran 6.94 inç OLED, 2690 x 1136 piksel, 120 Hz, 1.200 nit

2.15 inç, 60 Hz İşlemci Kirin 8000 RAM 12 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP (f/1.9) + 8 MP Batarya 4.400 mAh (66W) İşletim Sistemi Harmony OS 4.2

Huawei Nova Flip fiyatı: