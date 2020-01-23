Huawei CEO'su: HarmonyOS Telefonlarda Kullanılacak

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında röportaj veren Huawei CEO'su Ren Zhengfei, HarmonyOS'la ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bugüne dek yapılan açıklamaların tersi yönde konuşan Zhengfei, HarmonyOS'un akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerde de kullanılacağını açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu 2020 etkinlikleri şu sıralar düzenleniyor ve ülkelerin hem hükümet yetkilileri hem de bazı iş adamları ve teknoloji üreticileri, bu etkinliklere katılıyorlar.

Uzunca bir süredir ABD'nin ticaret yasağı uyguladığı Çinli teknoloji devi Huawei'nin kurucu ve CEO'su olan Ren Zhengfei de etkinliğe katılan isimlerden. Basın mensuplarıyla yakın temasta bulunan Zhengfei, HarmonyOS ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Huawei, Android'i ruh eşi olarak görmekten vazgeçti

HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen bir işletim sistemi ve pek çok alanda hizmet veriyor. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre HarmonyOS; akıllı telefonlar, bilgisayarlar, akıllı saatler ve otomobil sistemleri gibi pek çok alanda kullanılabilecek. Ancak şirket, bu işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağını, Android işletim sistemine sadık olunacağını defalarca dile getirdi.

Görünen o ki Huawei CEO'su, HarmonyOS'la ilgili çok daha farklı düşüncelere sahip. Çünkü Zhengfei, verdiği röportajda HarmonyOS'un akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, televizyonlar ve diğer tüm ürünlerde kullanılacağını açıkladı. Üstelik Huawei CEO'suna göre Huawei, kendi işletim sistemini Çin dışı pazarlarda da kullanacak.

Huawei'nin HarmonyOS'la ilgili son açıklamaları aralık ayında, şirketin Tüketici İş Yazılımları Başkanı Wang Chenglu tarafından gelmişti. Chenglu, yaptığı açıklamalarda akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar dışındaki tüm ürünlerinde HarmonyOS kullanacaklarını açıklamıştı. Aynı açıklamada, Android'in hala ruh eşi olarak görüldüğü ve Huawei'nin ancak Android'e erişemediği durumda HarmonyOS'u kullanmaya başlayacağı da özellikle vurgulanmıştı.

Yapılan açıklamalar, Huawei'de bazı fikir ayrılıklarının olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak neden böyle bir durumun olduğu şu an için anlaşılabilmiş değil. Çünkü böyle büyük ve önemli bir kararda fikir değiştirilmesi ve önemli isimlerin yaptığı açıklamaların tam ters yönde olmasının altında çok önemli bir sebep bulunması gerekiyor. Bu sebebin, Google ve ABD yönetimi ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığının düşünülmesine neden oluyor.