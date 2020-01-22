Huawei Yöneticisi Wanzhou Davasında Sona Gelindi

Çin ve Kanada arasında büyük gerilime neden olan Huawei’in Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun ABD’ye iadesi davasında sona gelindi. Sürecin sonuca bağlanacağı ve hafta boyunca sürmesi beklenen davalara başkent Vancouver’da pazartesi günü başlandı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik krizin, Çin merkezli teknoloji devi Huawei’in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO’su (Mali İşler Direktörü) görevindeki Meng Whanzou’nun 1 Aralık 2018 günü Kanada’nın Vancouver Havalimanı’ndan Meksika’ya gidecek uçağına binmek üzereyken tutuklanmasıyla başladığını hatırlatarak haberimize bir giriş yapalım.

Kanadalı savcılar British Columbia Yüksek Mahkemesi’ne daha önce bildirdikleri yazılı görüşlerinde, Wanzhou’nun ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarının ihlal ettiği yönündeki iddiaları nedeniyle değil, her iki ülkede de suç kabul edilen banka sahtekarlığı yüzünden tutuklandığını söylemişlerdi.

Wanzhou’nun hukuk ekibiyse salı günü gerçekleşen duruşmada iade kararına yönelik savunmalarını sürdürdü. Avukat Richard Peck, mahkemeye yaptığı savunmada davayı sürdüren şeyin yaptırımlar olduğunun altını çizerek “Bu dava ABD yaptırımlarının Kanada’nın açıkça reddettiği ihlal iddiası üzerine kuruludur” dedi. Duruşmalar sonucunda Wanzhou’nun ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine dair kararı British Columbia Yüksek Mahkemesi hakimi Heather Holmes verecek.

Çin çağrısını tekrarladı

Wanzhou davalarının bu hafta başlamasıyla beraber Çin de Kanada’nın kendisini serbest bırakması yönündeki çağrısını tekrarladı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada söz konusu davanın ciddi bir siyasi olay olduğunun altı çizilerek Huawei yöneticisinin derhal serbest bırakılması gerektiği çağrısı bir kez daha tekrarlandı. Bakanlık sözcüsünün de düzenlenen basın toplantısında “ABD ve Kanada ikili iade antlaşmasını kötüye kullanıyor” sözlerinden sonra gelen yorumlara bakılırsa Wanzhou’nun ABD’ye iade edilmesine karar verildiği takdirde bu konunun da ABD ile Çin arasında yeri bir soruna dönüşebileceği konuşuluyor.

Hukuk uzmanlarına göre ise Kanada’nın adalet sistemi birçok kararın temyiz edilmesine izin verdiğinden ötürü davada nihai bir karara varılması yıllar sürebilir. Gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini ve davanın nasıl sonuçlanacağını biz de merakla bekliyoruz.