Huawei, Yapay Zekâ ile Çeviri Yapabilen Yeni Kulaklığı FreeClip 2'yi Tanıttı

Huawei, FreeClip serisinin yeni modeli FreeClip 2’yi tanıttı. Açık kulak tasarıma sahip kulaklık, yapay zekâ destekli çeviri özelliği ve çift sürücü teknolojisiyle öne çıkıyor.

Huawei, FreeClip’in ikinci neslinde halka tasarımını koruyor ama bu kez kulaklıkların ağırlığını 5.1 grama kadar düşürdü. Kulaklıklara IP57, şarj kutusuna ise IP54 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık sertifikası eklendi. FreeClip 2, Bluetooth 6 bağlantısı ve SBC, AAC ile L2HC kodek desteği de sunuyor.

Huawei FreeClip 2 özellikleri

Yeni modelin en dikkat çekici yanlarından biri, 3. nesil yapay zekâ çipi ve NPU birimi. Bu donanım sayesinde HarmonyOS AI özellikleri aktif çalışıyor. Kullanıcılar anlık çeviri, sesli asistan, navigasyon uyarıları ve cihaz kontrolü gibi işlevlerden faydalanabiliyor. Aynı zamanda mekansal ses, adaptif ses kontrolü ve üçlü mikrofon sistemi de bulunuyor.

Huawei FreeClip 2 teknik özellikleri:

Açık kulak halka tasarım, 5.1 gram ağırlık

IP57 sertifikalı kulaklık, IP54 sertifikalı şarj kutusu

Çift 10.8 mm dinamik sürücü

Bluetooth 6, SBC / AAC / L2HC desteği

nesil yapay zekâ çipi ve NPU

Anlık çeviri, sesli asistan, navigasyon uyarıları

Mekansal ses desteği, adaptif ses kontrolü

Üçlü mikrofon ile gürültü azaltma

50 metreye kadar düşme algılama, yakınlık arama ve kayıp uyarısı

9 saat kullanım, kutu ile toplam 38 saat

30 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım

Huawei FreeClip 2, mavi, kum beyazı ve siyah renk seçenekleriyle tanıtıldı. 182 dolar fiyat etiketiyle açıklanan kulaklık 20 Ekim’de satışa çıkacak. Ön siparişler ise 14 Ekim’de başlayacak.