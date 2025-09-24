Huawei, Yapay Zekâ ile Çeviri Yapabilen Yeni Kulaklığı FreeClip 2'yi Tanıttı

Huawei, FreeClip serisinin yeni modeli FreeClip 2’yi tanıttı. Açık kulak tasarıma sahip kulaklık, yapay zekâ destekli çeviri özelliği ve çift sürücü teknolojisiyle öne çıkıyor.
Huawei, FreeClip’in ikinci neslinde halka tasarımını koruyor ama bu kez kulaklıkların ağırlığını 5.1 grama kadar düşürdü. Kulaklıklara IP57, şarj kutusuna ise IP54 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık sertifikası eklendi. FreeClip 2, Bluetooth 6 bağlantısı ve SBC, AAC ile L2HC kodek desteği de sunuyor.
Huawei FreeClip 2 özellikleri
Yeni modelin en dikkat çekici yanlarından biri, 3. nesil yapay zekâ çipi ve NPU birimi. Bu donanım sayesinde HarmonyOS AI özellikleri aktif çalışıyor. Kullanıcılar anlık çeviri, sesli asistan, navigasyon uyarıları ve cihaz kontrolü gibi işlevlerden faydalanabiliyor. Aynı zamanda mekansal ses, adaptif ses kontrolü ve üçlü mikrofon sistemi de bulunuyor.
Huawei FreeClip 2 teknik özellikleri:
- Açık kulak halka tasarım, 5.1 gram ağırlık
- IP57 sertifikalı kulaklık, IP54 sertifikalı şarj kutusu
- Çift 10.8 mm dinamik sürücü
- Bluetooth 6, SBC / AAC / L2HC desteği
-
- nesil yapay zekâ çipi ve NPU
- Anlık çeviri, sesli asistan, navigasyon uyarıları
- Mekansal ses desteği, adaptif ses kontrolü
- Üçlü mikrofon ile gürültü azaltma
- 50 metreye kadar düşme algılama, yakınlık arama ve kayıp uyarısı
- 9 saat kullanım, kutu ile toplam 38 saat
- 30 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım
Huawei FreeClip 2, mavi, kum beyazı ve siyah renk seçenekleriyle tanıtıldı. 182 dolar fiyat etiketiyle açıklanan kulaklık 20 Ekim’de satışa çıkacak. Ön siparişler ise 14 Ekim’de başlayacak.