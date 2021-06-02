Teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve uzun zamandır geliştirdiği yeni HarmonyOS sürümünü bugün tanıttı. HarmonyOS, artık tüm Huawei cihazlarının evi haline geldi. Telefondan televizyona tüm cihazlar, aynı işletim sisteminden yararlanacak.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ABD yaptırımlarıyla birlikte Android işletim sisteminden mahrum kalmıştı. Şirket, bunun ardından kendi işletim sistemini geliştirmiş, ancak bunu henüz akıllı telefonlarına taşımamıştı. Android ve iOS işletim sistemlerine meydan okuyacak HarmonyOS isimli bu işletim sistemi, artık Huawei’nin akıllı telefon, tablet ve akıllı saatlerdeki yerini alacak. Hatta bununla kalmayıp televizyonlarda da kullanılabilecek.

Huawei’den uzun zamandır beklediğimiz bu haber, bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle birlikte sonunda geldi. Uzun süredir şirketin çeşitli cihazlarında kullanılan HarmonyOS işletim sistemi, ikinci sürümü Harmony 2.0 ile en sonunda mobil kullanıcılara geliyor. İşletim sistemi, akıllı telefonlar, tabletler, TV’ler, IoT cihazları ve daha birçok cihaz için yayınlanacak. Peki, Huawei’nin HarmonyOS işletim sistemi, kullanıcısına neler sunuyor? Gelin, işletim sistemine yakından bakalım:

HarmonyOS sadece bir mobil işletim sistemi değil: Telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat ve televizyon dahil tüm cihazlar kullanılacak:

HarmonyOS’un odaklandığı en temel nokta, tüm Huawei ekosistemini tek bir işletim sistemi bünyesinde çalıştırmak olacak. Kullanıcılar, bu sayede akıllı saatlerini, tabletlerini ve telefonlarını çok daha rahat kontrol edebilecek. Elbette bu durum, cihazlar arasındaki iletişimin de iyileştirilmesini sağlayacak. Cihazlar, birbirlerine de çok daha hızlı bir şekilde bağlanabilecek. Huawei, HarmonyOS ile birlikte kendi özgün ekosistemini inşa etmiş olacak.

Arayüz deneyimi:

İlk olarak aralık ayında yayınlanan beta sürecinde gördüğümüz HarmonyOS 2.0 işletim sistemi, mobil tarafta özellikle kullanım ve düzen açısından Apple’ın iOS işletim sistemine benziyor. Gördüğümüz uygulama simgeleri, ne Android’deki ne de iOS’taki kadar yumuşak köşelere sahip. Huawei, simgeler konusunda biraz daha köşeli, ama yine de yuvarlatılmış bir tasarımı tercih etmiş.

Arka plan uygulamalarını gördüğümüz pencereyse rakip işletim sistemlerine göre önemli bir fark barındırmıyor. Uygulamalar yan yana sırayla gösteriliyor ve tek tek kapatılmasını sağladığı gibi aynı anda hepsinin kapatılmasını sağlayan bir tuşa da yer veriyor. HarmonyOS’taki uygulama menüleriyse iOS tarafında daha yakın. Yine uygulamanın erişim çubuğu tasarımı da iOS işletim sisteminin izlerini taşıyor.

Widgets:

Kullanıcılarına büyük kolaylık sunan Widgets, HarmonyOS’ta da kendisine yer bulacak. Yeni işletim sistemi, kullanıcılarına her bir Widget’ın boyutunu ayarlamasına imkan tanıyacak. Bu sayede ekranınızın istediğiniz yerine istediğiniz boyutta bir Widget yerleştirebilecek, alanınızı istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz.

Geliştiriciler için dev bir ekosistem:

HarmonyOS, tüm cihazlara hitap edeceğinden haliyle dev de bir ekosisteme sahip olacak. Açık kaynak sistemler sayesinde geçiştiriciler, milyonlarca cihaz için uygulama geliştirebilecek. OpenHarmony ile birlikte gelen 17 alt sistem ve 134 kod deposu, geliştiricilere cihaz için kendi sistemlerini oluşturmalarını sağlayacak. 13 binden fazla API da geliştiricilere sunulacak.

Güvenlik:

Elbette bir işletim sisteminden bahsediyorsak, en önemli noktalardan birisi de bu işletim sisteminin güvenliğidir. HarmonyOS 2.0, geliştirilen güvenlik sistemi sayesinde cihazlar arasındaki iletişimi daha güvenli kılacak. Artırılmış çekirdek güvenliği sunan işletim sistemi, dışarıdan gelen saldırılar için güvenlik duvarı ve ağ içerisinde gerçekleşecek saldırılar için yapay zeka sistemini devreye sokacak.

Bir işletim sistemi olarak HarmonyOS, Nesnelerin İnterneti'ni taban alıyor:

Huawei'nin açıklamalarına göre HarmonyOS ekosistemine dahil olan cihazlar, akıllı telefon ya da bilgisayarlar üzerinden çok kolay ve hızlı bir şekilde kontrol edilebilecek. Telefon ve bilgisayarlar, akıllı ev sistemindeki tüm elektronik cihazların ortak kontrol merkezi olacak. Örneğin Huawei telefonu bir akıllı buz dolabına bağlamak için dokundurmak yeterli olacak. Dolabın iç sıcaklığı ve içerisindeki gıdaların tazeliği hakkındaki bilgiler telefonun ekranına gelecek.

HarmonyOS güncellemesi almasını beklediğimiz Huawei ve Honor telefon ve tablet ve akıllı saat modelleri:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS

Huawe Mate X2

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro RS

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Honor V40

Honor 30

Honor 30S

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor Tablet V6

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

Detaylar geliyor...

Şu anda Android'e sahip Huawei ve Honor kullanıcıları HarmonyOS'ye geçmek zorunda mı?

Hayır değil. Son 2 yılda piyasaya sürülmüş ve Android ile kutudan çıkan Huawei markalı bir cihazınız varsa, zaten Google servislerine erişiminiz bulunmuyordu. Cihazı aynı şekilde kullanmaya devam edebileceğiniz gibi, eğer yukarıdaki listede yer alıyorsa HarmonyOS güncellemesini aldığınızda geçiş yapabilirsiniz. Aynı durumun listede yer alan Huawei akıllı saatleri ve Honor markalı cihazlar için de geçerli.

HarmonyOS güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

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