Huawei, iki kez katlanabilen ekrana sahip yeni bir katlanabilir ekranlı telefon geliştirdiğini duyurdu. Telefon, çok büyük olasılıkla Z harfine benzeyecek.

ABD hükûmetinin ambargosu nedeniyle akıllı telefon sektöründe oldukça küçülen Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin gündeme bomba gibi düşecek bir çalışma içerisinde olduğu açıklandı. Bir Huawei yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, iki kez katlanabilen ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, dikey veya yatay düzlemde bir kez katlanabilen yapıya sahipler. İşte Huawei, bu katlama sayısını ikiye çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei üst yöneticilerinden Richard Yu, konuyla ilgili ayrıntı vermemiş olsa da söz konusu telefonun varlığını doğruladı.

Huawei'nin yeni telefonu, Z harfi gibi görünebilir

Huawei'nin iki kez katlanabilen ekranlı telefonuyla ilgili resmî açıklama olmasa da geçmişte sızdırılmış bazı bilgiler var. Bu telefonun iki menteşeli bir yapıya sahip olacağı ve hem içe hem de dışa doğru katlanabileceği söyleniyor. Bu da telefonun, yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi Z harfine benzemesini sağlayacaktır. İddialara göre Huawei'nin iki kez katlanabilen ekranlı telefonu, 10 inç gibi devasa bir ekran boyutu sunabilecek. Yani hem telefon hem tablet olarak kullanılabilecek.

Sektör kaynaklarına göre Huawei, iki kez katlanabilen ekrana sahip akıllı telefonunu bu yılın ilerleyen dönemlerinde duyuracak. Biz de Webtekno olarak bu gelişmeyi yakından takip ediyor olacağız. Huawei'nin böyle bir telefon duyurması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.