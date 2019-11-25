En İyi Ses Kalitesine Sahip Telefon: Huawei Mate 20 X

DxOMark, piyasadaki en iyi ses kalitesine sahip olan akıllı telefonu tespit edebilmek için bir çalışma başlattı. Yapılan testler neticesinde Huawei Mate 20 X, piyasada satılan telefonlar arasında en iyi ses kalitesine sahip cihaz olarak belirlendi.

2019 yılı, akıllı telefon sektörü için fazlasıyla hareketli geçti. Teknoloji devleri, sonuna gelmek üzere olduğumuz 2019 yılı boyunca birbiri ardına yeni modellerini piyasaya sürdüler. Son dönemlerde de ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri tüketicilerle buluşmuş durumda.

DxOMark isimli platform, akıllı telefonların kamera performanslarını ölçmek için yaptığı testler ve yayınladığı puanlarla biliniyor. Hatta bu platformun yapmış olduğu testler, haberlerimizde de pek çok kez kendisine yer bulmayı başardı. Ancak bu kez DxOMark, hangi telefonun en iyi sese sahip olduğunu tespit etmek istedi.

DxOMark'ın yaptığı testlere göre Huawei Mate 20 X, piyasadaki akıllı telefonlar arasında en iyi ses kalitesine sahip model. Öyle ki Huawei Mate 20 X, hem ses kaydetme hem de ses oynatma bakımından diğer akıllı telefon modellerinin önüne geçiyor.

DxOMark'ın sesle ilgili olarak yaptığı testler, iki farklı kategoride inceleniyor. Bunlardan bir tanesi ses kaydetme, diğer ise kayıtlı sesi oynatma. Huawei Mate 20 X, ses kaydetme konusunda 70, kayıtlı sesi oynatma konusunda da 76 puan almayı başarıyor. Ancak DxOmark, yalnızca Mate 20 X'i test etmedi.

Testlerin asıl ilginç yanı, iPhone 11 Pro Max hem ses kaydetme hem de ses çalma konusunda iPhone XS'in gerisinde kalıyor. Öyle ki iPhone 11 Pro Max, ses çalma konusunda 72, ses kaydetme konusunda ise 68 puan alabiliyor. Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone XS modeli ise kayıtlı sesi oynatmada 75, ses kaydetme konusunda ise 69 puan almıştı.

Benzer bir şekilde Samsung Galaxy Note 10+ modeli de iPhone XS'in gerisinde kalıyor. Galaxy Note 10+; ses çalma konusunda 68, ses kaydetme konusunda ise 61 puan almış durumda.

DxOMark, yaptığı testlerin sonucunda Huawei Mate 20 X'e 75 genel puan, iPhone XS'e 74 genel puan, iPhone 11 Pro Max'e 71 genel puan ve Samsung Galaxy Note 10+'a da 66 genel puan vermiş durumda. Bu puanlar, piyasadaki en iyi ses kalitesinin hem oynatma hem de kayıt konusunda Huawei Mate 20 X'te olduğunu gözler önüne seriyor.