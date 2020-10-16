Huawei'den Mate 40 Serisi İçin Yeni Tanıtım Videosu

Huawei, yaklaşan Mate 40 serisi için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Bu video, telefonun 90 Hz tazeleme oranına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca gelen yeni bir sızıntı, telefonun altı arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. Huawei, yeni amiral gemisi telefonlarını 22 Ekim'de duyuracak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir süredir yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Lansman günü yaklaştıkça da Huawei'nin yeni telefonu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu telefonla ilgili olarak Twitter'dan gelen son bilgiler, telefonun altı adet arka kamera içereceğini gösteriyor. Bu kameralar, altıgen şekilde birbirine bağlanmış durumdalar. Kaynaklara göre bu telefon, Huawei Mate 40 Pro+ olarak karşımıza çıkacak.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei Mate 40 Pro+, ToF sensörü de dahil olmak üzere toplamda 6 kamera içerecek. Leica VARIO-SUMMLUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH lensin kullanılacağı kamera kurulumu, f/1.8-3.4 diyafram aralığı ve 18-125 mm yakınlaştırma oranına sahip olacak. Ayrıca bu serinin ana kamerasının 50 MP çözünürlük sunacağı ifade ediliyor.

Huawei Mate 40 Pro+'ın kamera kurulumu, işte böyle olacak

Bu arada Huawei, yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu için bir de tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, oldukça ilgi çekici bazı ipuçları sunuyor. Görünüşe göre Huawei Mate 40 serisi, 90 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Bu değer kabul edilebilir olsa da son dönemlerde piyasaya sürülen amiral gemisi telefonların çoğunun, 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Şimdi sizlerle, Huawei'nin Mate 40 serisi için hazırladığı tanıtım videosunu paylaşacağız. Bu tanıtım videosu, telefonun kendinden ziyade bir video oyununu gösteriyor. Video boyunca da ekranın en alt bölümünde bir bar var. Bu bar, 50'den 90'a kadar çıkıp 90'da sabit kalıyor. İşte bunun rastgele seçilmediğini düşünen sektör uzmanları, Huawei'nin bir mesaj vermek istediğini söylüyorlar. Neyse ki lansman etkinliği 22 Ekim'de gerçekleştirilecek ve bu etkinlik, Mate 40 serisinin tüm detaylarını gözler önüne serecek.

İşte Huawei Mate 40 serisi için hazırlanmış tanıtım videosu