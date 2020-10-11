Huawei Mate 40 Pro Kamerasıyla Çekilen İlk Fotoğraf

Huawei'nin bu ayın 22'sinde dünya genelinde çıkaracağını duyurduğu Mate 40 serisinden yeni bir gelişme yaşandı. Mate 40 Pro kamerasıyla çekilmiş olduğu düşünülen ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, dün yaptığı duyuruda Huawei Mate 40 serisini dünya genelinde 22 Ekim tarihinde çıkaracağını resmen onaylamıştı. Seri, en güçlü yeni Mate cihazı olacak.

Leap Further Ahead sloganına sahip olan Huawei Mate 40 serisi için yeni bir video da yayınlandı. İnsan gözünün odak noktasına oturtulduğu video, cihazın kamerasında oldukça büyük bir gelişme yaşandığının da bir göstergesi olarak görülüyor.

Huawei Mate 40 Pro kamerasından ilk örnek

Bir Huawei yetkilisi olan Hua Hegang, bugün yeni bir fotoğraf paylaştı. Hegang tarafından paylaşılan bu fotoğrafın Huawei Mate 40 Pro'nun kamerasından çekilen ilk örnek olduğu düşünülüyor.

Bazı kullanıcılar, Huawei yöneticisi tarafından paylaşılan fotoğrafın, modeli henüz tanımlanmamış bir Huawei cihazından çekildiğini keşfederken birçok kişi de bunun Mate 40 serisi olduğunu düşünüyor. Sabahın erken saatlerinde tepede görülen bu Ay fotoğraflarının Mate 40 Pro tarafından çekildiği düşünülüyor.

Akıllı telefon üreticisi, Ay'ı profesyonel olarak fotoğraflama konusunda öncülük eden şirketlerden bir tanesi. Bu seneki Mate 40 Pro serisinde de kamera konusunda oldukça büyük yenilikler olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Özellikle son yıllarda P ve Mate serilerinde kameralarına ciddi güçlendirmeler yapan Huawei'nin, Mate 40 serisinde 9P 'free-form' kıvrımlı lens modülü kullanacağı ifade ediliyor. Bu sayede geniş açı / telefoto bükülmeleri ve görüntü keskinliği geliştirilecek. Ayrıca şirketin Liquid Camera teknolojisi ile birlikte Mate 40 serisinde 50 milyon sensör kullanacağı da ortaya atılan söylentiler arasında bulunuyor.