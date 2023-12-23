Huawei Nova 12, Dört Farklı Rengiyle Kanlı Canlı Görüntülendi

Ünlü telefon üreticisi Huawei, Nova 12 isimli telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak telefonun renkleri ve özellikleri, tanıtım öncesi sızdırıldı.

Huawei, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği lansmanda Nova 12 serisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. 26 aralıkta düzenlenmesi beklenen lansmandan önce Nova 12 serisinin renk seçenekleri ve çeşitli özellikleri sızdırıldı.

Lansmana sadece birkaç gün kala Nova 12 serisinin hangi modellere sahip olacağı, Weibo'da görüntülendi.

Karşınızda Huawei Nova 12

Huawei Nova 12, Çin'in popüler sosyal medyası Weibo'da bir kullanıcı tarafından sızdırıldı. Sadece arka kısmını görebildiğimiz Nova 12, iki kamera bulunan gümüş çerçeveli bir kamera merceğine sahip. Bu merceğin altında ise üçüncü kamerayı ve LED flaşı görüyoruz.

Telefonun arka kısmı "Nova" kabartma baskılı deri kaplama ile geliyor. Bu deri kaplamanın kullanıcılara kaymaz bir hissiyat vereceği düşünülüyor.

Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra'nın arka kısmında cam malzeme kullanılacak.

Nova 12 ve Nova 12 Ultra, serideki diğer modellerin aksine arka kısımda cam malzeme kullanıyor. Bu da telefona şık ve üst seviye bir görünüm kazandırıyor.

Sızdırılan diğer bilgilere göre Nova 12 Pro ve 12 Ultra, Mate 60'ta kullanılan Kirin 9000s yonga setine sahip. Ekran kısmında ise 1,5K çözünürlükte kavisli OLED ekran kullanılıyor. Kamera tarafında Nova 12 Pro ve Ultra, optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksellik ana kamera, ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli telefoto kameradan oluşan üçlü kamera dizilimini kullanabilir. Selfie kamerasının ise 60 MP olacağı söyleniyor.

Serinin fiyat etiketleri de Weibo'da sızdırıldı.

Sızdırılan listeye göre Nova 12 3299 yuan, Nova 12 Pro 4499 yuan, Nova 12 Ultra ise 5499 yuan fiyat etiketi ile piyasaya sunulacak. Bu fiyatlandırma ise yaklaşık olarak sırasıyla 465 dolar, 635 dolar ve 775 dolar olacak. Huawei Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra olarak dört farklı model ile kullanıcılarla buluşacak olan seriden Nova 12 Lite hakkında herhangi bir bilgi henüz yok.

Bu fiyatların depolama ve RAM seçeneklerine göre farklılık göstereceği tahminler arasında. Pek çok telefon üreticisinin bu fiyatlandırma politikasına göre Nova 12'nin de bu seçeneği kullanıcılara sunacağı düşünülüyor.