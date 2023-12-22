Yaklaşmakta olan vivo X100 Pro+'ın bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Eğer iddialar gerçekse vivo X100 Pro+, serinin diğer üyelerine kıyasla çok ciddi iyileştirmelere ev sahipliği yapacak.

Çinli teknoloji devi vivo, bundan kısa bir süre önce yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. "vivo X100" ve "vivo X100 Pro" isimli modellerle karşımıza çıkan şirket, büyük sürprizi ise sona bıraktı. Evet, vivo X100 Pro+ ismiyle tanıtılacak modelden bahsediyoruz.

vivo X100 de vivo X100 Pro da birbirinden etkileyici özelliklerle donatıldı. Gelen son haberlerse serinin en üst düzey versiyonu olarak karşımıza çıkacak vivo X100 Pro+'ın, önemli yükseltmelere ev sahipliği yapacağını gözler önüne seriyor.

vivo X100 Pro+, 2K çözünürlük ve 1 inç kamera ile gelebilir

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın açıklamasına göre vivo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu, 2K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan, Samsung tarafından üretilen bir ekranla donatılacak. Serinin diğer modellerindeki 1.5K çözünürlüğü göz önünde bulundurursak bunun önemli bir iyileştirme olduğunu kabul edebiliriz.

Ve elbette; bu amiral gemisi telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. vivo X100 ile vivo X100 Pro, MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyordu. Sadece işlemcideki fark bile tüketicileri vivo X100 Pro+'a yöneltecek gibi görünüyor.

vivo X100 Pro+ modelinde karşımıza çıkan bir diğer yenilik de kamera performansı olacak gibi görünüyor. İddiaya göre bu akıllı telefonda da 50 MP ana kamera kullanılacak. Ancak X100 serisinin diğer modellerindekinden farklı bir sensörle karşılaşacağız. vivo X100 Pro+, 1 inç boyutlu Sony LYT-900 sensöre ev sahipliği yapacak ve performansıyla mest edecek.

vivo X100 Pro+ teknik özellikleri (kesinleşmedi)

Ekran 6.78 inç, 2K, 120 Hz, S-AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM Bilinmiyor Depolama Bilinmiyor Ön Kamera Bilinmiyor Arka Kamera 1 inç 50 MP ana kamera + 200 MP telefoto kamera Batarya Bilinmiyor

vivo X100 Pro+'ın ne zaman tanıtılacağına ilişkin hiçbir bilgi sahibi değiliz. Ancak bu akıllı telefonun 2024 yılında çok konuşulacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.