Tasarımı ile dikkat çeken Huawei'nin yeni serisi Huawei nova 13 ve nova 13 Pro, Çin'de düzenlenen lansmanla görücüye çıktı.

Huawei bugün Çin'de düzenlediği lansman ile nihayet Huawei nova 13 ve nova 13 Pro'yu resmî olarak tanıttı.

Etkileyici ekranıyla Huawei nova 13

Serideki standart model olan Huawei nova 13, 1084x2412 çözünürlüğe sahip 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1.440 Hz PWM karartma ve gömülü parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. Telefon HarmonyOS 4.2 işletim sistemi ile gelirken, 256 GB/512 GB/1 TB depolama alanı seçeneklerine sahip.

Kamera tarafına geldiğimizde 50 MP f/1.9 ana kamera ve 8 MP f/2.2 ultra geniş kameradan oluşan çift kamera içeren bir kamera ünitesi bizleri karşılıyor. Selfie tarafında ise 60 MP f/2.4 bir kamera var. 100W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pilden gücünü alan nova 13, 161,4 x 75,3 x 6,98 mm boyutlarında ve 195 g ağırlığında.

Kamerasıyla dikkat çeken Huawei nova 13 Pro

Serinin üst segment modeli olan Huawei nova 13 Pro ise adaptif 120 Hz yenileme hızı, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2.160 Hz PWM karartma ve gömülü parmak izi sensörüne sahip 6,76 inç 1224x2776 LTPO OLED panele geliyor. Depolama seçenekleri ise standart model ile aynı.

Kamera tarafında f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 12 MP 3x telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş kamera bulunurken, nova 13 Pro 163,4 x 74,9 x 7,82 mm boyutlarında ve 209 g ağırlığında. Toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık için IP65 derecesine sahip olan telefonun geri kalan özellikleri standart modelden farksız.

İlginç olan noktalardan biri ise Huawei tanıtımda her iki modele de gücünü veren işlemcinin ne olduğunu açıklamış değil. Detaylı özellik listesi resmî olarak yayınlanana dek şimdilik elimizdeki bilgiler bunlarla sınırlı.

Huawei nova 13 serisi fiyatı

Serideki bu iki telefon Çin'de Huawei nova 13 için 2.699 CNY (378 $) ve Huawei nova 13 Pro için 3.699 CNY'den (519 $) başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Merakla beklenen serinin ne zaman uluslararası pazarda yerini alacağı ise hâlâ merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.