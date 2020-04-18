Huawei Nova 7'nin Resmi Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

23 Nisan'da piyasaya çıkacak olan Huawei Nova 7 serisinin resmi tanıtım videosu yayınlandı. Dörtlü kamera dizilimine sahip cihazlardaki işletim sistemi Android 10. Seride yer alacak modeller Nova 7, Nova 7 SE ve Nova 7 Pro.

Huawei'nin 23 Nisan'da piyasaya süreceği Nova 7 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün Huawei Nova 7'nin Kirin 985 işlemciyle geleceğini onaylayan bir tanıtım görseli, Weibo'da yayınlanmıştı. Bugün de, yeni Nova 7'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı.

Huawei MatePad 10.4 ile aynı gün çıkış yapacak olan Nova 7 serisinde, ortaya çıkan görüntülerden anladığımız kadarıyla dörtlü kamera düzeneği yer alacak. HNB-AN10 model numarasına ve 1,84 GHz baz frekanslı sekiz çekirdekli yonga setine sahip cihaz yeni Kirin 985 işlemci yer alacak. Geekbench'te testi yapılan varyantın 8 GB RAM'e ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Tahminlere göre bu cihazda yakın zamanda yayınlanan EMUI 10.1 yer alacak.

İşte Huawei Nova 7'nin tanıtım videosu:

Yeni Nova 7 Pro'da Kirin 990 işlemci bulanacakken Nova 7 SE'de Kirin 820 yer alacak. Yeni Kirin 985 işlemci, performans olarak Kirin 820'nin üstünde, Kirin 990'ın ise biraz altında konumlanıyor. Balong 5000 modem entegrasyonu sayesinde 5G desteğine de sahip.

Tasarımına baktığımızdaysa, Huawei Nova 7'nin sağ tarafında bir fiziksel ses açma kapama ve güç tuşu yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı kasa üzerinde görünmüyor ve muhtemelen ekranın altına yerleştirilmiş. Telefonun ön tarafında kavisli bir ekranın yanı sıra sol üst tarafta çift kamera deliği bulunuyor.

Huawei Nova 7 SE'de 6,5 inç FHD + LCD ekran olması bekleniyor. Ön kamerası 16MP iken arkada 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP'lik bir dizilim bulunuyor. Batarya kapasitesi battery 4.000 mAh ve 40 W'lık hızlı şarjı destekliyor.

Cihazın arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera modülü var. Dördüncü kamera, 50x'e kadar dijital yakınlaştırma sunan periskop lense sahip. Optik yakınlaştırma ise 5x ile sınırlı kalacak. Huawei Nova 7, tasarımdaki bazı küçük değişikliklerle birlikte Huawei P40 Pro'yu andırıyor.