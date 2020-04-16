Huawei Nova 7'nin Tasarımı ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin önümüzdeki hafta tanıtması beklenen Nova 7'nin tasarımı ve bazı özellikleri tanıtım görselinde ortaya çıktı. Nova 7, Huawei'nin yeni Kirin 985 işlemcisiyle gelen ilk Huawei modeli olacak.

Huawei'nin alt markası Honor, dün amiral gemisi serisi Honor 30'u tanıttı. Lansmanda ortaya çıkan ayrıntılardan biri de, Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 985 olmuştu. Şirketin yeni tanıtılan işlemcisinin Huawei Nova 7'de de yer alacağı ortaya çıktı.

Huawei Nova 7'nin Kirin 985 işlemciyle geleceğini onaylayan bir tanıtım görseli, Weibo'da sızdırıldı. Yeni işlemci, performans olarak Kirin 820'nin üstünde, Kirin 990'ın ise biraz altında konumlanıyor. Balong 5000 modem entegrasyonu sayesinde 5G desteğine de sahip. Tanıtım görseli, cihazın tasarımını ve kamera özelliklerini de ortaya çıkardı.

Huawei Nova 7'nin tanıtım görseli:

Huawei Nova 7'nin sağ tarafında bir fiziksel ses açma kapama ve güç tuşu yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı kasa üzerinde görünmüyor ve muhtemelen ekranın altına yerleştirilmiş. Telefonun ön tarafında kavisli bir ekranın yanı sıra sol üst tarafta çift kamera deliği bulunuyor.

Cihazın arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera modülü var. Dördüncü kamera, 50x'e kadar dijital yakınlaştırma sunan periskop lense sahip. Optik yakınlaştırma ise 5x ile sınırlı kalacak. Huawei Nova 7, tasarımdaki bazı küçük değişikliklerle birlikte Huawei P40 Pro'yu andırıyor. Huawei, Nova 7'nin lansman tarihi ile ilgili henüz açıklama yapmadı. Bazı söylentilere göre Nova 7, 425 dolarlık fiyat etiketiyle orta sınıf bir telefon olarak 23 Nisan'da tanıtılacak.