Huawei P Smart 2020'de Google Servisleri Yer Alacak

Huawei'nin bu ay içerisinde piyasada olması beklenen akıllı telefonu Huawei P Smart 2020'de eski bir yonga kullanıldığı için Google Mobil Servisleri bulunacak. Yeni cihazın ön satışı Almanya'da başladı.

Huawei'nin bu ay içerisinde piyasaya çıkacak yeni akıllı telefonu P Smart 2020, Almanya'da ön satışa sunuldu. 6,21 inçlik LCD ekranında FHD+ çözünürlük sunan telefonda, Kirin 710F yongası bulunduğu için Google Mobil Servisleri de yer alacak. ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret savaşlarının en büyük hedeflerinden biri de Huawei'ydi ve şirketin Google Mobil Servisleri'ne erişimi geçen sene kısıtlanmıştı.

Resmi basın açıklaması hâlâ yapılmasa da yeni Huawei P Smart 2020'nin 17 Mayıs'ta piyasaya çıkacağı düşünülüyor çünkü Huawei çevrimiçi mağazasında mavi ve siyah renk varyantlarının ön satışının 16 Mayıs'a kadar devam edeceği görülüyor. Cihazın yeşil modelinin ön satışı 21 Mayıs'a kadar sürecek. Her üç modelin fiyatı da 215 dolar (vergisiz 1.527 TL) olarak belirlendi.

Yeni Huawei akıllı telefonun özellikleri:

'Sounds Great' isimli bir tanıtım kampanyası yapan Huawei, P Smart 2020'yi satın alan müşterilerine telefonun yanında bir de mini hoparlör hediye ediyor. 4 GB RAM'e sahip olan P Smart 2020'de microSD ile yükseltilebilecek 128 GB depolama alanı bulunuyor. Arkadaki kamera kurulumu 13 MP + 2 MP şeklinde olan cihazın ön kamerasıysa 8 MP çözünürlüğünde.

3.400 mAh'lik ve USB Type-C ile şarj olabilen bataryaya; Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi 802.11 ac ve arka tarafta bir parmak izi okuyucu eşlik ediyor. Cihazın son işletim sistemi EMUI 10 ile değil EMUI 9.1 ile birlikte Android 9.0 Pie'a sahip olduğu belirtiliyor.

Huawei Smart P 2020'nin özellikleri: