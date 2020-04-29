Huawei P Smart 2020'nin Tasarımı ve Özellikleri Belli Oldu

Çinli teknoloji devi Huawei, çok yakında yeni giriş seviyesi akıllı telefonu P Smart 2020’yi tanıtacak. Adından da anlaşılacağı gibi Huawei P Smart 2019'un halefi olan cihaz, günümüz trendlerini takip eden tasarımı ve dikkat çeken özellikleriyle ortaya çıktı.

Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, giriş seviyesindeki rekabeti daha da artıracak yeni modeli P Smart 2020’yi duyurmaya hazırlanıyor. Bugün, Almanya merkezli Winfuture sitesi, merakla beklenen cihazın tasarımını gözler önüne serdi.

Çinli markanın yeni yakışıklısı, geçen yıl piyasaya sürülen selefi gibi FHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6.21 inç LCD ekran ile gelecek. Ön tarafta, 16 MP selfie kamerası için damla çentiğe sahip olan Huawei P Smart 2020, günümüz trendlerini karşılayan bir tasarım sunuyor.

Huawei P Smart 2020'nin tasarımı böyle olacak

Arka tarafa baktığımızda ise yakın zamanda duyurulan Honor 9X Lite modelindekine oldukça benzeyen, yeniden tasarlanmış bir kamera modülü görüyoruz. Bu modül, 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Cihazın parmak izi okuyucusu ise kamera sisteminin hemen çaprazına konumlandırılmış.

Gücünü, Huawei’in sekiz çekirdekli Kirin 710F yonga setinden alacak olan P Smart 2020, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. "Ben bu kadar depolama alanına sığamam" diyen kullanıcılar için dahili bir microSD kart yuvasına da ev sahipliği yapan akıllı telefon, yapılandırma seçenekleri ile selefinin bir adım önünde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Huawei P Smart 2019'un tasarımı

Geçen yılki modelde bulunan microUSB portu yerine, USB-C portu ile daha iyi bir bağlantı seçeneği sunan ve 3.400mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenecek olan Huawei P Smart 2020, yazılım tarafında ise Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzünü kullanacak.

ABD tarafından geçtiğimiz yılın mayıs ayında kara listeye alınan Çinli marka, yeni modellerini Google Mobil Servisleri’nden yoksun olarak çıkarmak zorunda kalıyordu. P Smart 2020, nispeten eski ve lisanslanmış bir işlemci kullandığı için güncel olmayan bir Android sürümü kullansa da, Google uygulamalarının ve hizmetlerinin tamamen kullanılabilir olmasını sağlayacak.

Fiyata gelince; Huawei P Smart 2020 muhtemelen 200 ila 220 euronun altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Aurora, Yeşil ve Siyah dahil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan model, çok yakında raflardaki yerini alacak.