Huawei Kurucusu: HarmonyOS, Android ve iOS'a Rakip Olamaz

HarmonyOS işletim sistemi, Huawei tarafından ABD'nin uyguladığı ticari ambargoya karşı geliştirildi. Ancak Huawei kurucusu, HarmonyOS'un Android ve iOS'a karşı rekabet edebileceğini düşünmüyor.

ABD'nin Huawei'ye yönelik ticari yasağı, şirketi sert önlemler almaya zorladı. Çinli teknoloji devinin geliştirdiği HarmonyOS platformu da bu girişimlerden biri oldu. Ancak Huawei'nin kurucusu, yeni işletim sisteminin Android ve iOS'a rakip olacağını düşünmüyor.

Huawei'nin açıklamalarına göre HarmonyOS, TV ve akıllı hoparlörlerden IoT cihazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi için tasarlanmış, cihazlar arası bir işletim sistemi. Huawei daha önce platformun akıllı telefonları da destekleyeceğini doğrulamıştı ancak HarmonyOS kullanan herhangi bir akıllı telefon henüz göremedik. Huawei kurucusu Ren Zhengfei, her şeye rağmen HarmonyOS'u Android ve iOS'a rakip olarak görmediğini açıkladı.

HarmonyOS, ABD'nin ticari yasağına çözüm olarak var

Ren Zhengfei, Dragon dergisine verdiği röportajda, Android ve iOS destekli cihazların bu platformlara alışan insanlar sayesinde 'büyük' satışlar yakaladığını söyledi. Zhengfei ayrıca, HarmonyOS'un var olan platformlara rakip olmak yerine ABD ticaret yasağına bir çözüm olduğunu dile getirdi.

HarmonyOS'un geleceğini değerlendiren Huawei kurucusu, "Huawei bu alana sonradan geldi. Bu yüzden Android ve Apple'ın işletim sistemlerini geçmek çok zor olacak. Uzun bir zaman alabilir ancak 300 yıldan fazla olmamalı" diyerek esprili bir cevap verdi. Zhengfei, ticaret yasağının geçen yıl yürürlüğe girmesine rağmen ABD'den satın aldıkları parçalarda artış gördüklerini de kaydetti.

Röportajda ABD'nin Huawei'ye yönelik yasağı yoğunlaştırmaya çalıştığı da bildirildi. Washington'un Huawei'nin yonga yapım sürecinde ABD teknolojisini kullanıyorlarsa lisans başvurusunda bulunmaya zorlayabileceğine inanılıyor.

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