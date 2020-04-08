Huawei, P40 Serisinin İlk Yazılım Güncellemesini Yayınladı

Huawei, kısa bir süre önce duyurduğu P40 serisi için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Yayınlanan güncelleme, P40 serisine Gold Snap ve Sound Booster gibi özellikler sunarken, bazı performans iyileştirmeleri ve güvenlik düzeltmeleri de sağlıyor.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, kısa bir süre önce 2020 model amiral gemisi P40 serisini tanıttı. Şirket, düzenlediği etkinlikte P40, P40 Pro ve P40 Pro+ modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. Huawei şimdi, yeni amiral gemisi serisi için ilk yazılım güncellemesini yayınladı ve tüketiciler, bu güncelleme ile hem yeni özelliklere hem de bazı konularda performans iyileştirmelerine kavuştular.

Huawei'nin P40 serisi, şirketin "Ultra Vision Leica" olarak isimlendirdiği dikdörtgen yapıdaki kamera kurulumuyla birlikte geldi. Ayrıca bu telefonlar, Huawei'nin en son arayüzü olan EMUI 10.1 ile kutularından çıkan ilk telefonlar oldu. Huawei'nin sunduğu yeni yazılım güncellemesi, böylelikle EMUI 10.1'in bazı yeni özelliklerini de kullanıma sunmuş oldu.

Huawei'nin P40 serisi için sunduğu yazılım güncellemesi, EMUI 10.1'in Golden Snap ve Sound Booster gibi yeni özelliklerini yeni amiral gemilerine getirmiş oldu. Ayrıca tüketiciler, yeni güncelleme ile birlikte "Telefonumu Bul" uygulamasını da kullanmaya başlayabilecekler. Dilerseniz şimdi, Huawei'nin yeni yazılım güncellemesinde yer alan bu özelliklere yakından bakalım ve tüketicilerin bu özelliklerle neleri deneyimleyeceğini irdeleyelim.

Golden Snap özelliği neler sunuyor?

Huawei'nin Golden Snap özelliği, bir süredir Samsung (Hareketli Fotoğraf) ve Apple (Live Photo) tarafından zaten sunuluyor. P40 serisi kullanıcıları, bu özellikle birlikte hareketli fotoğraflar çekebilecekler. Ayrıca bu özellik, videoların keskinliğini ayarlama ve yansımaları azaltma gibi imkanlar da sunacak. Golden Snap, tüm bu özelliklere ek olarak video kayıt deneyimini iyileştirecek ve bulanıklık önleme işlevini optimize edecek.

Sound Booster özelliği neler sunuyor?

Sound Booster özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere sesin artırılmasını sağlayacak. Tüketiciler, telefonlarına bağlayacakları bir kablosuz kulaklık aracılığıyla bu özelliği kullanabilecekler. Böylelikle özellikle de duyma kaybı yaşayan insanlar, bu özelliğin yardımıyla kulaklık takıp, çevrelerini daha iyi duyabilecekler. Sound Booster, bu özellik kapsamında telefonun mikrofonundan aldığı sesi kulaklığa, yani tüketiciye iletecek.

Huawei'nin P40 serisine getirdiği güncelleme, artık pek çok tüketicinin aşina olduğu "Telefonumu Bul" özelliğini de kullanıma sunuyor. Tüketiciler, bu özellik kapsamında telefonlarının yerlerini takip edebilecekler. Ayrıca söz konusu güncelleme, P40 serisinin parmak izi okuyucu sensörünün performansını da iyileştiriyor ve bilinen güvenlik açıklarını kapatarak, telefonu Mart 2020 güvenlik yaması ile donatıyor.