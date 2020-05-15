Huawei P40 Lite 5G’nin Avrupa’da Satışa Çıkacağı Duyuruldu

Huawei, bugün yaptığı duyuruda daha önce tanıttığı Nova 7 SE’nin yeniden isimlendirilmiş versiyonu P40 Lite 5G’nin Avrupa’da satışa çıkacağını açıkladı. Cihaz, 400 euroluk fiyat etiketine sahip olacak.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl içinde sıkıntılı dönemlerden geçmiş olmasına rağmen yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya ve piyasaya sürmeye devam ediyor. Son olarak şirket, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi P40’ın fiyat/performans odaklı üyesi P40 Lite’ı 5G destekli olarak Avrupa’ya getiriyor.

Bugün Huawei tarafından yapılan duyuruda Huawei P40 Lite 5G isimli modelin Avrupa’da satışa çıkacağı açıklandı. Cihaz, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Nova 7 serisinde yer alan Nova 7 SE’nin aslında yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak satışa çıkacak.

Huawei P40 Lite 5G satışa çıkıyor:

Avrupa’da satışı başlayacak Huawei P40 Lite 5G, 6,5 inçlik FHD+ IPS ekrana sahip. Cihaz, gücünü Kirin 820 5G işlemcinden ve 6 GB RAM’den alıyor. Huawei’nin 5G destekli yeni akıllı telefonu, 128 GB depolama alanına sahip ve 4.000 mAh’lik bataryasıyla uzun bir kullanım sunuyor.

Cihazın kamera kısmında gelindiğinde bizi arka kısımda 64 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörüyle 2 MP’lik makro lens karşılıyor. Ön kısımdaysa 16 MP’lik bir kamera bulunuyor. Bunun dışında ABD’yle yaşananlar sonucunda Google Play Hizmetleri'ni kullanamamaya başlayan Huawei, bu telefonunda da Google Play Hizmetleri'ne yer veremiyor.

Huawei P40 Lite 5G özellikleri:

Ekran: 6,5 inç FHD+ IPS LCD, 1080 x 2400 piksel çözünürlük

6,5 inç FHD+ IPS LCD, 1080 x 2400 piksel çözünürlük İşlemci: Kirin 820 5G

Kirin 820 5G RAM: 6 GB

6 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü

64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Android 10 tabanlı EMUI 10.1 Batarya: 4.000 mAh, 40 W hızlı şarj, 5 W tersine şarj

Huawei P40 Lite 5G fiyatı:

Bugün Avrupa’da satışa çıkacağı duyurulan ve aslında Nova 7 SE’nin kendisi olan Huawei P40 Lite 5G, 400 euroluk (yaklaşık 2.990 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, gelirse fiyat etiketinin ne olacağı henüz bilinmiyor.