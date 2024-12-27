Huawei Pura 80 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. İddialı kamera donanımı ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Huawei Pura 80 Ultra, kamera özellikleriyle fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandıracak.

Huawei, yeni amiral gemisi modeli Pura 80 Ultra'yı tanıtmak için gün sayıyor. Şimdi de Huawei, Pura serisinin yeni üyesi olan Pura 80 Ultra'nın kamera özelliklerini duyurdu.

Cihazın iddialı kamera özellikleri, fotoğrafçılık deneyimini bir adım öteye taşımayı vadediyor. İşte Huawei Pura 80 Ultra'nın dikkat çeken teknik detayları…

Huawei Pura 80 Ultra'nın kamera özellikleri

Yeni modelde 1 inçlik 50 megapiksellik ana sensör, değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Bu sayede farklı ışık koşullarında dahi yüksek kaliteli çekimler yapabilmek mümkün olacak. Ultra geniş açılı 50 MP çözünürlükte bir lens ve 1/1.3 inç boyutunda "süper büyük" bir periskop zoom kamerası da sistemde yer alacak.

Huawei Pura 80 Ultra, özellikle fotoğrafçılık alanında güçlü özellikleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Değişken diyafram teknolojisi, farklı ışık koşullarında üstün performans sergileyerek profesyonel fotoğrafçılık deneyimini kullanıcılara sunacak. Ultra geniş açılı lens ise geniş alanları bir arada çekebilme imkanı tanıyacak.

Periskop zoom kamerası ise yakınlaştırma yaparken yüksek çözünürlükle net görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Huawei, bu modelle fotoğrafçılık alanında beklentileri zirveye taşıyacak gibi duruyor. Huawei'nin yeni modelini 2025 yılının ikinci çeyreğinde tanıtması bekleniyor.