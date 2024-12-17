Huawei'nin en çok beklenen yeni modellerinden olan Pura 80'in özellikleri ortaya çıktı. Telefon, tıpkı önceki nesil gibi kamerasıyla dünyada ses getirecek.

Huawei, özellikle kamera özellikleriyle öne çıkan ve dünyanın en iyi fotoğraf çeken telefonları arasında gösterilen Pura serisine yeni bir cihaz eklemeyi planlıyor. Pura 70’in halefi olacak bu cihazın çıkışına hâlâ bir süre daha olsa da bazı bilgiler şimdiden gelmeye başladı.

Bu yeni telefonun ismi, tahmin edilebileceği gibi Pura 80 olacak. Tanıtımı için tam bir tarih yok ancak söylentiler tıpkı önceki model gibi nisanda gelebileceği yönünde.

2 farklı ekran seçeneğiyle gelecek, kamerası bir üst seviyeye çıkacak

Yeni sızıntıya göre Pura 80 modelleri, 2 farklı ekran seçeneğiyle kullanıma sunulacak. Standart modelin 6,6 inçlik düz bir tasarıma sahip olacağı belirtilmiş. Diğer modelin ise 6,8 inçlik kavisli bir ekranla geleceği aktarılmış. Bu ikinci model, “Pro” veya “Ultra” ismine sahip daha üst seviye bir cihaz olacakmış. Yani önceki modele benzer bir yaklaşım göreceğiz.

Tabii ki Pura 80 serisinin en öne çıkan özelliği kameraları olacak. Sızıntılar da bunu doğruluyor ve şirketin görüntüleme konusunda önemli adımlar atacağını söylüyor. Gelen bilgilere göre yeni periskop telefoto sensörü, zoom yeteneklerini arşa çıkarırken zorlayıcı ışıklarda daha iyi performans sergileyecek. Bunun yanı sıra çok ayrıntılı ve net fotoğraflar yakalamayı sağlayacak OmniVision OV50X kamera sensörünün de telefonlarda yer alması bekleniyor.

Huawei Pura 70 hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazların tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla sızıntı gelecektir. Ancak şimdiden yine kamera konusunda rakiplerinin önüne geçecek çok iddialı telefonlar olacaklarını söylememiz mümkün.

Huawei Pura 70 incelememiz için: