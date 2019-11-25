Huawei, Tek Dokunuşla NFC Desteği Sunan Router'ını Tanıttı

Huawei yeni ürünlerini tanıtmaya tüm hızıyla devam ediyor. Çinli elektronik devi, tek dokunuşla NFC desteği sunan Huawei A2 Wi-Fi Router'ı teknik özellikleri ve fiyatıyla tanıtı.

Huawei bugün Çin'de gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde, geniş bir yelpazede MatePad Pro, MateBook D serisi ve Sound X akıllı hoparlör gibi birçok yeni ürün ortaya koydu. Şirket, tüm bunların yanı sıra kablosuz router'ların ağ yeteneklerini güçlendiren ve tek dokunuşla NFC desteği sunarak dünyada bir ilk olan Huawei A2 Wi-Fi Router'ı da tanıttı.

Huawei A2 Wi-Fi Router, 3 Lingyi Wi-Fi çipiyle birlikte (1x2.4GHz + 2x5GHz) 6 bağımsız sinyal yükselticiye sahip 1.4 GHz'lik işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, orta ve uzun menzillerde sinyal iletimini artıran 4 yüksek performanslı çekirdek içeriyor. Ayrıca 4 özel bantta 2,4GHz, 5GHz (düşük frekans bandı) ve 5GHz (yüksek frekans bantlarında) frekanslarını kullanıyor.

Tüm bunların yanı sıra 3 bant entegrasyonunu destekliyor ve 2134 Mbps kablosuz hız özelliği sunuyor. Router ayrıca daha iyi frekans bandını otomatik olarak tespit edip bağlayabiliyor ve 5GHz cihazları, iki farklı 5GHz cihaza eşit olarak dağıtabiliyor. Ek olarak tek tıklamayla ağ kurmayı, internet korumasını, güvenli akıllı cihaz işlevini, kontrol ağı özelliğini ve diğer işlevleri destekliyor.

Cihazın güvenlik özellikleri büyük bir avantaj. Pv6 router'lara saldırmak zor ve rastgele adreslere sahipler. Ayrıca Huawei A2 Router, Wi-Fi brute-force (kaba kuvvet) saldırılarına, DOS/DDOS saldırılarına ve izinsiz Wi-Fi erişimine karşı koruma sağlıyor. Ayrıca cihazların beyaz ve kara listelere alınmasına izin veriyor.

Huawei, Çin'de A2 Wi-Fi Router için ön sipariş almaya başladı ve yaklaşık 325 TL'den satışa sunuyor. Ürün resmi olarak 1 Aralık'ta mağazalarda satışa sunulacak.