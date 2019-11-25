Çin'de devam eden etkinliğinde yeni premium tabletini ve dizüstü bilgisayar serilerini duyuran Huawei, yeni akıllı hoparlörü Sound X'i de duyurdu. Huawei, Sound X, gelişmiş özellikleri ile tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi duruyor.

Huawei, 360 derece ses yayacak tasarıma sahip silindir tasarımlı akıllı hoparlörü Sound X’i bugün gerçekleştiği lansmanla tanıttı. Sound X’in silindir tasarımı, çift tonlu renk yapısı ile oldukça şık bir görünüm sunuyor.

Huawei Sound X‘te bulunan iki adet 3.5 inç subwoofer hoparlör, SAM bas geliştirme teknolojisine sahip durumda. SAM bas geliştirme teknolojisi ile beraber Sound X, 40Hz gibi düşük frekanslara inerek bas efektini verebilir. Huawei, SAM bas geliştirme teknolojisi olan Sound X’in Hi-Res sertifikalı ilk akıllı hoparlör olduğunu açıkladı.

Huawei’nin yeni akıllı hoparlörü Sound X, 93 desibele kadar ses verebiliyor. Hoparlör yüksek seviyelerde dahi sesleri bozmuyor. Cihazın Push-Push tasarımında, bir alana yerleştirilmiş iki simetrik woofer bulunuyor. Bu iki simetrik subwoofer tarafından üretilen ses, ters dalga itişini kullanarak yüksek ses seviyelerinde dahi sesin bozulmasını engeller.

İki adet subwooferın yanı sıra hoparlörün yanında düzenli olarak yerleştirilmiş altı adet 1.5 inç 8W hoparlör bulunur. Bu altı adet hoparlör, Histen ses algoritması ile ayarlanmış durumda. Sound X bu şekilde mekansal farkındalığa sahip olarak farklı yerlerde farklı şekiller ses çıkışı sağlıyor. Ayrıca Sound X’de bulunan 1.5GHz MediaTek MT8518 dört çekirdekli işlemci ve parazit önleme teknolojisi, komutların gürültülü ortamlarda dahi hoparlör tarafından alınmasını sağlıyor.

Sound X’te bulunan NFC özelliği, telefonunuzdaki NFC ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Sound X ayrıca çift hoparlörlü stereo modunu destekliyor. Üzerinde bulunan tuş ile Sound X’i, başka Sound X’lerle eşleyebilirsiniz.

Huawei’nin yeni akıllı hoparlörü Sound X aynı zamanda akıllı ev ürünlerinin kontrol edilmesinde de kullanılabilir. Huawei’nin HiLink teknolojisi Sound X’in Midea, Gree, TCL, Haier, Skyworth, Bosch, Siemens gibi ürünlerle beraber çalışmasını sağlıyor.

Huawei’nin bugün etkinlikte tanıttığı Sound X akıllı hoparlörler, 165 milimetre çapa ve 203 milimetre yüksekliğine sahip. 512MB RAM’e sahip akıllı hoparlör aynı zamanda 8GB dahili depolama alanı barındırıyor.

Sound X’in teknik özellikleri

İki adet 60W subwoofer hoparlör

Altı adet 3.5 inç woofer

Dört çekirdekli 1.5GHz MediaTek MT8518 işlemci

512MB RAM

8GB dahili depolama alanı

NFC özelliği

Dual band WiFi

Bluetooth 5.0

Sound X’in fiyatı

Huawei, Sound X akıllı hoparlörü Starry Night isimli tek bir siyah renk seçeneği ile duyurdu. Sound X, tek hoparlör olarak satın alındığında 284 dolar (yaklaşık 1640 TL) fiyata sahipken, ikili stereo set olarak alındığında 553 dolar (yaklaşık 3180 TL) fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bugün ön siparişleri başlayacak hoparlörün fiziksel satışına 5 Aralık’ta başlanacak.