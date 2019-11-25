Huawei MatePad Pro, teknik özellikleri ve tasarımdaki çarpıcı yeniliklerle tanıtıldı. Yeni tablet serisi, Mate 30 Pro ile benzer özellikler sunmasının yanı sıra ekranındaki kamera deliğiyle dünyada bir ilk olmayı başarıyor.

Huawei'nin tabletleri daha önce MediaPad markası altında tanıtılıyordu ancak şirket, Huawei MatePad Pro'nun lansmanıyla tablet bölümünü adeta yeniden inşa ediyor. Premium segmentte son olarak Mate 30 serisi telefonlarını kullanıcıyla buluşturan şirket, bu kez yeni tabletinin özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıktı.

Yeni tablet her ne kadar güçlü teknik özellikleriyle vurgulansa da, aslında dünyanın kamera deliğiyle gelen ilk tableti olarak öne çıkıyor. Ayrıca MatePad Pro, markanın 4096 basınç hassasiyetini destekleyen yeni M-Pen ve 5G desteğiyle gelen ilk tableti.

Huawei MatePad Pro, 2K QHD çözünürlük (2560 x 1600) ve 289 PPI değerinde 10.8 inçlik bir ekranla geliyor. Şirketin yeni işlemcisi Kirin 990'dan güç alan tablet, bu anlamda Huawei Mate 30 serisiyle aynı seviyede denebilir. Ayrıca 6/8GB RAM ve 128/256GB dahili depolama seçeneklerine sahip.

Matepad Pro, 40W hızlı şarjın yanı sıra 15W kablosuz şarj desteğine sahip ve 7250mAh'lik güçlü bir bataryayla göze çarpıyor. Arka tarafındaki 13MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip kameraya ve 8MP f/2.0'lik ön kamera eşlik ediyor. Cihaz ayrıca Histen 6.0 tarafından sağlanan ve Harmon Kardon tarafından desteklenen sinema düzeyinde bir ses kalitesine sahip.

MatePad Pro, daha iyi bir oyun performansı için GPU Turbo 3 desteğiyle EMUI 10 (Android 10) kullanıyor ve geniş ekrandan tam anlamıyla faydalanmak için çoklu ekran özelliğine de sahip. Ek olarak, Bluetooth hızlı eşleştirme, kablosuz şarj ve akıllı manyetik klavyeyle donatıldı. Hem M-Pen hem de kablosuz klavye ayrı olarak satılıyor.

Huawei'nin yeni tableti 149mm x 159mm x 7.2mm'de boyutlarında ve 460g'de ağırlığında. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cihaz, ilerleyen zamanlarda daha fazla kapak, ekstra aksesuarlar ve daha fazla renk seçeneğine sahip olacak.

Çin'deki satış fiyatları farklı model seçenekleriyle 469 dolar (yaklaşık 2700 tl) ve 852 dolar (yaklaşık 4900 tl) arasında değişiyor. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Huawei MatePad Pro özellikleri: