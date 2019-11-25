Huawei, Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikle yeni MateBook D 14 ve 15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayarlar farklı ekran boyutlarına sahip olmalarının yanı sıra hem AMD, hem de Intel işlemcilerden güç alıyor.

Huawei bugün Çin'de gerçekleşen lansman etkinliğiyle Huawei MatePad Pro tabletinin ve Sound X akıllı hoparlörünün yanı sıra yeni MateBook D 14 ve 15 serisi dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayarlar, Intel'in 10. nesil işlemcilerinin yanı sıra AMD Ryzen işlemciler tarafından da destekleniyor.

Huawei MateBook D 15, 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü, yüzde 87 ekran/gövde oranı, 16:9 en boy oranı ve 178 derecelik görüntüleme açısı sunan 15,6 inç IPS Full HD bir ekrana sahip. Aslında bakılırsa model, adını 15,6 inçlik ekranından alıyor. Cihaz, NVIDIA GeForce MX250 grafik işlemcisinin yanı sıra Intel 10. nesil Core i7 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 1 TB HDD depolama özelliklerine de sahip.

MateBook D 15, şirketin ısı yayılımını büyük ölçüde artıran ve aynı zamanda süper sessiz olduğunu öne sürdüğü Shark Fin 2.0 Silent Fan ile birlikte geliyor. Bağlantı noktalarına gelecek olursak, 1 x USB 2.0 bağlantı noktası, 2 x USB 3.0 bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi, HMDI bağlantı noktası ve 1 adet USB Type-C bağlantı noktasına sahip.

Cihaz 16.9 mm kalınlığı ve 1.9 kg'lık alüminyum alaşımlı gövdesiyle ve oldukça hafif, ince ve taşınabilir. Huawei ayrıca, MateBook D 15'in yaklaşık 160 gram ağırlığında olan hafif bir 65W USB-C güç adaptörüne sahip olduğunu da ekledi.

Şirket ayrıca dizüstü bilgisayarın Huawei MateBook D 14 olarak adlandırılan kompakt bir versiyonu da duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi cihaz 14 inç Full HD ekrana sahip ve özelliklerinin çoğu 15.6 inç'lik modelle aynı. MateBook D 14 modeli, tasarım olarak Apple MacBook Air ile benzer. Sadece 15.9 mm kalınlığındaki dizüstü bilgisayar, 1.38kg ağırlığında ve 180 derecelik ekran açma ve kapama özelliğini destekliyor.

Huawei, grafik performansını yüzde 30'dan fazla artırabileceğini öne sürdüğü, AMD'nin çift kanallı bellek tasarımını kullanan MateBook D Ryzen versiyonunu da tanıttı. Bu versiyon, 16 GB RAM ve AMD R5 3500U yonga setini barındırıyor. Ayrıca 3 varyasyonun da Windows 10 işletim sistemiyle geleceği doğrulandı.

Batarya ömrüne gelecek olursak, tek şarjla ofis çalışmaları için yaklaşık 13 saat pil ömrü, 13,2 saat Full HD video oynatma ve 12 saat webde gezinme performansı vadediyor. Huawei MateBook D serisi Siyah ve Gri olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip.

MateBook D 14 özellikleri ve fiyatları:

i5/MX250/8GB/512GB SSD — 4,250 TL

i5/MX250/16GB/512GB SSD — 4,500 TL

i7/MX250/16GB/512GB SSD — 5,300 TL

Ryzen – R5/8GB/512GB SSD — 3,260 TL

Ryzen – R5/16GB/512GB SSD — 4,080 TL

MateBook D 15 özellikleri ve fiyatları: