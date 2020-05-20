Avrupa’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex, akıllı telefon üreticilerinden Huawei ile özel bir işbirliğine imza attı. Yandex, yeni dönemde Huawei Mobil Servislerine (HMS) sahip cihazların Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru oldu. Aynı zamanda Huawei cihazlarının “AppGallery” uygulama mağazasında, Yandex’in Türkiye'deki popüler uygulaması Yandex Navigasyon da yerini aldı.

Yandex ve Huawei, teknoloji sektörünün iki büyük şirketi olarak, yılın en önemli iş birliği anlaşmalarından birine imza atarak güçlerini birleştirmiş oldu. Yapılan anlaşmaya göre, Türkiye'de ve Rusya’da, yeni dönemde Huawei Mobil Servislere (HMS) sahip tüm yeni ve mevcut cihazlarda Yandex’in arama teknolojileri varsayılan olarak yer almaya başladı.

Yandex, Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru olarak geliyor. Bunlarla beraber Huawei cihazlarının “AppGallery” uygulama mağazasında, Yandex’in Türkiye'de de kullanıcılara hizmet veren harita, navigasyon, e-posta gibi tüm popüler uygulamalarına da rahatlıkla erişilebiliyor.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt, yapılan anlaşma ile ilgili şunları söyledi: “Yandex olarak 2011’de giriş yaptığımız Türkiye arama motoru pazarında ayda 10 milyonun üzerinde tekil kullanıcımıza arama hizmeti sağlıyoruz. Bu tecrübenin bir sonucu olarak teknoloji alanında, Huawei gibi dünya akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri ile bu iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. İş birliğimizin bir parçası olarak, Huawei’in uygulama mağazası olan “AppGallery”de Yandex’in Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Harita, Navigasyon, E-posta, Çeviri gibi uygulamalarımızla yer almak üzere gerekli geliştirmeleri de tamamladık.”

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ise şu şekilde konuştu: “Türkiye, Huawei Mobil Servisler (HMS) eko-sistemini ve dünyanın 3. büyük uygulama mağazası AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Bu bağlamda, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Yandex’in uygulamalarının Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery entegrasyonunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS eko-sistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor.”