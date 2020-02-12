Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei ve Turkcell, ‘Mobil Ekosistem İş Birliği’ anlaşmasına imza attı. Turkcell böylece, Çinli şirket ile Huawei Mobil Servisleri (HMS) özelinde anlaşma yapan ilk telekomünikasyon şirketi oldu.

Çin’den sonraki ikinci en büyük Ar-Ge merkezi İstanbul’da bulunan Huawei, ‘bölge lideri’ olarak nitelendirdiği Türkiye’ye yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çinli teknoloji devi ve Turkcell, Mobil Ekosistem alanında iş birliği anlaşmasına imza attıklarını açıkladı.

İstanbul’da düzenlenen Mobil Ekosistem Stratejik İş Birliği Basın Toplantısı’na, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ve Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang katıldı.

Söz konusu toplantıda, Huawei’in ABD yaptırımlarına karşı geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) tanıtıldı. Kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıklayan Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satışlarının önümüzdeki dönemde 1 milyona ulaşacağını kaydetti. Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon firmalarından biri olan Turkcell, HMS ekosistemi özelinde Huawei ile anlaşma yapan ilk GSM operatörü oldu.

Turkcell ile ortaklık kurmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Genel Müdürü Seth Wang, Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını ve ilk günden bugüne Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlara rağmen Türkiye'deki beklentilerini düşürmediklerini ifade eden Wang,"HMS destekli akıllı telefonlarımızla Türk kullanıcılara ulaşma konusunda Turkcell ile güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile Turkcell yöneticilerine değerli destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ise Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketiciler hem de geliştiriciler için yeni bir mobil dünya yaratmayı amaçlarını aktardı. “Turkcell, birbirinden değerli uygulamalarını, Huawei Mobil Servisleri’ne entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri” ifadelerini kullanan Yanmin, Turkcell’in aynı zamanda Huawei’in HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü olduğunu kaydetti.