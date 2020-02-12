ABD yönetiminden Çinli teknoloji devi Huawei'ye yeni bir suçlama yöneltildi. ABD'li yetkililer, Huawei'nin 10 yıldan uzun bir süredir arka kapıları kullanarak dünya üzerindeki mobil ağlara gizlice sızdıklarını söylediler. Huawei ise bu suçlamaları jet hızıyla reddetti.

ABD yönetimi bir süredir, Çinli teknoloji devi Huawei'ye kafayı takmış durumda. İlk olarak 2019 yılının mayıs ayında patlak veren problemler hala devam ediyor ve ABD yönetimi, Huawei'ye türlü suçlamalar yöneltip duruyor. Mayıs ayında casuslukla suçlanan Huawei, şimdi de arka kapılardan faydalanmak ve dünyadaki mobil ağlara gizlice sızmakla suçlanıyor.

ABD ile Çin arasında bir savaşın olduğu aşikar. Bu savaş silahlarla değil, teknoloji ve ekonomi üzerinden gerçekleştiriliyor ve Huawei'ye yöneltilen suçlamaların da bundan kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü Huawei, özellikle de akıllı telefon ve telekomünikasyon sektörleri üzerinde çok ciddi çalışmalar yürütüyor ve görünen o ki ABD yönetimi, Çinli bir şirketin bu denli ön planda olmasını istemiyor.

ABD yönetiminin geçtiğimiz dönemlerde Huawei'ye karşı yönelttiği suçlamalar, Çinli teknoloji devini doğrudan etkileyen bir ticaret yasağı ile sonuçlandı. Huawei, her ne kadar bu durumdan etkilenmediklerini açıklasa da şirketin en popüler amiral gemisi serisi Mate 30, Google servisleri olmadan piyasaya sürüldü. Hatta Huawei'nin mart ayında duyuracağı başka bir amiral gemisi serisi olan P40'ta da Google servisleri olmayacak. Bu durum, pek çok tüketici için önemli bir sorun.

ABD'nin popüler gazetelerinden bir tanesi olan "The Wall Street Journal"da yer alan bir habere göre ABD'li yetkililer, Huawei'nin dünyadaki ağlara gizlice sızdığını söylüyorlar. Huawei'nin bu sızma işlemini arka kapılardan faydalanarak yaptığını ifade eden yetkililer, şirketin bunu 10 yıldan uzun süredir yaptığını da sözlerine ekliyorlar.

Söz konusu haberde yer alan isimlerden bir tanesi, ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Robert O'Brien. O'Brien, Huawei'nin dünya genelinde sattığı sistemlerin tümünde bu arka kapıların kullanıldığını ve kişisel verilere erişmek için sağlanan sızıntılarla ilgili ellerinde onlarca delilin olduğunu belirtiyor.

Huawei, bu suçlamalara karşı çok sert bir cevap verdi. Şirket yetkilileri, ABD yönetiminin yine herhangi bir somut delil bulunmadan bazı suçlamalar yönelttiğini ve bu temelsiz suçlamaların tümünü bir kez daha reddettiklerini açıkladılar. Böyle bir sızma girişiminin mümkün olmadığını belirten Huawei yetkilileri, suçlamaların odağındaki ekiplerinin fazlasıyla sınırlı olduğunu ve bu ekibin amaçlarının da ağlar üzerindeki sorunları gidermek olduğunu ifade ediyorlar.