Huawei, Türkiye'yi Avrupa İçin "Model Ülke" İlan Etti

Huawei, İstanbul'da düzenlediği yeni bir etkinlikte Türkiye'yi giyilebilir teknolojilerde Avrupa için "model ülke" ilan etti.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Huawei, İstanbul’da düzenlediği “Geliştirici ve Tasarımcı Ödülleri” etkinliğinde Türkiye’yi Avrupa operasyonları için resmî olarak “Model Ülke” ilan etti. Şirket, özellikle giyilebilir teknolojiler alanında Türkiye’nin kullanıcı alışkanlıklarını ve yerel geliştirici yeteneklerini Avrupa pazarı için referans kabul edeceğini duyurdu.

Etkinlikte Huawei Mobil Hizmetleri (HMS), hem uygulama geliştiricileri hem de saat arayüzü tasarımcılarını ödüllendirerek Türkiye’deki dijital ekosistemin küresel büyümedeki rolünü vurguladı. Şirket, yerel inovasyonun Avrupa çapında yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

“Türkiye’nin başarısı Avrupa’ya ilham veriyor”

2

Huawei Türkiye Ülke Müdürü Wan Fei, Türkiye’nin yaratıcı geliştirici ve tasarımcı ekosisteminin Avrupa için ilham verici olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin giyilebilir teknoloji stratejisinde merkez rol üstlendiğini söyledi.

Huawei Consumer Cloud Service Europe Başkan Yardımcısı Shan Xuefeng ise Türkiye’deki yerel yetenekleri desteklemenin Avrupa’da daha güçlü ve kişiselleştirilmiş bir teknoloji ekosistemi oluşturacağını vurguladı.

