Huawei'nin yeni üçe katlanır akıllı telefonunun ayrı ayrı üç amiral gemisi telefon fiyatına satışa çıkabileceği iddia edildi.

Son yılların yükselişteki trendi katlanabilir akıllı telefonlar Huawei'nin de ilgisini çekiyor. Çinli üreticinin üçe katlanabilecek akıllı telefonu son dönemde sık sık haberlere de konu oluyor. Bu cihazla ilgili son söylentiler ise telefonun fiyatına odaklanıyor.

Yeni iddialara göre Huawei, katlanabilir akıllı telefonun maliyetini azaltmak için çalışmalarına devam ediyor. X'te jasonwill kullanıcı adlı teknoloji muhbirinin yaptığı paylaşımda, telefonun şu anda üretim maliyetinin 4900 dolar olduğu ve planlanan satış fiyatının ise 4000 dolar olduğu ifade ediliyor.

O paraya iki tane katlanabilir telefon alınabiliyor

Öncelikle bu fiyatın nihai fiyat olmayabileceğini de göz önüne almak gerekiyor. Ürün geliştirmede prototiplerin fiyatı her zaman için daha yüksek olur ve seri üretime geçerken maliyetler azalır. Yine de Huawei'nin stratejisi cihaza 4000 dolarlık bir fiyat etiketi koymak olabilir. Bu durumda iki adet Samsung Galaxy Z Fold6 ya da Google Pixel 9 Pro Fold parasından daha çok para ödememiz gerekebilir.

Peki gerçekten de telefon 4000 dolardan satışa çıkarsa ülkemizde kaç paraya satılır? Huawei'nin en basit pazarlama numaralarından birini kullanıp telefonu 3999 dolara satışa sunduğunu düşünelim. Bunu, diğer katlanabilir amiral gemilerinin çıkış fiyatı olan 1799'a böldüğümüzde 2,22 gibi bir oranla karşılaşıyoruz. Galaxy Z Fold6'nın ülkemizdeki fiyatı 89.999 TL'den başlıyor. Bu da Huawei cihazın fiyatının 200 bin, aynı pazarlama numarasına başvurulursa 199.999 TL'den başlayan fiyatlarla geleceği anlamına geliyor.