Huawei, piyasadaki en iyi akıllı saatler arasına giren WATCH GT 7 serisini resmen ülkemize getirdi. İşte fiyatları ve özellikleri.

Akıllı saatler konusunda dünyanın en başarılı firmalarından biri olan Huawei, yeni akıllı saat ailesini Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu. Bu modeller, Huawei Watch GT 7 serisi olarak geliyor.

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HUAWEI WATCH GT 7 Serisi, 14 Eylül saat 10:00 itibarıyla markanın Türkiye Online Mağazası üzerinden resmi olarak ön satışa açıldı. Peki saatler neler sunuyor? Gelin bakalım.

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Huawei WATCH GT 7 ve WATCH GT 7 Pro neler sunuyor? Fiyatları ne kadar?

Günlük fitness takibi ve şıklığı bir arada arayan kullanıcılara hitap eden HUAWEI WATCH GT 7 modeli, 15.999 TL’den başlayan fiyatlarla listelendi. Bu modeli satın alan kullanıcılara 2.299 TL değerindeki HUAWEI FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık ve 1.299 TL değerindeki HUAWEI SuperCharge 22.5W şarj cihazı hediye ediliyor. HUAWEI Multipass avantajlarının da eklenmesiyle bu modeldeki toplam lansman fırsatı 14.598 TL seviyesine ulaşıyor.

Serinin ekstrem sporlar ve profesyonel performans odaklı tepe modeli olan HUAWEI WATCH GT 7 Pro ise 22.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Pro modelini tercih edenlere 2.999 TL değerindeki yeni nesil HUAWEI FreeBuds SE 4 tam kablosuz kulaklık ile yine 1.299 TL değerindeki şarj cihazı hediye olarak veriliyor. Multipass kapsamındaki 11.000 TL'lik fırsatlarla birlikte Pro modelin toplam lansman paketi avantajı 15.298 TL’yi buluyor.

Yeni seri; titanyum ve nano-kristal seramik gibi premium materyalleri, gelişmiş kış sporları ve bisiklet asistanı, bütüncül sağlık yönetimi ve sektör lideri pil ömrü ile öne çıkıyor.

Serinin giriş modeli olan Huawei Watch GT 7, kullanıcıların karşısına 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle çıkıyor. Küçük versiyon olan 41 mm model, 9,9 mm gövde kalınlığına ve 1,32 inç ekrana sahipken; 46 mm olan versiyonda ise 1,47 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Sağlık ve takip sensörleri açısından kalbinizi 24 saat izleyen kalp atış hızı, SpO2, cilt sıcaklığı sensörleri her iki boyutta da standart olarak sunuluyor. Pil tarafında ise 46 mm model normal kullanımda 21 güne kadar, 41 mm’de ise 14 güne kadar çıkıyor.

Pro modelde 1,47 inçlik AMOLED ekran var. Standart modeldeki tüm sağlık ve bağlantı özelliklerine ek olarak Pro versiyonda EKG çekim desteği de bulunuyor. Batarya tarafında 21 güne kadar pil ömrü sunarken, normal kullanım senaryosunda 12 gün, sürekli açık ekran özelliğinde 7 güne varan pil ömrü sunuyor.