Çinli teknoloji üreticisi Huawei, sessiz sedasız yeni akıllı telefonu Y8p'yi duyurdu. Giriş ve orta segment arasında bir cihaz olan Y8p, Kirin 710F'le geliyor ve 6 GB RAM ile destekleniyor. Huawei, yeni akıllı telefonunun fiyatını ve satış tarihini ise henüz açıklamadı.

Çinli teknoloji devi Huawei, giriş ve orta seviyedeki rekabetten geri kalmamak için yeni modeller tanıtmaya devam ediyor. Bu konuda yeni bir adım adan şirket, sessiz sakin bir şekilde yeni akıllı telefonu Y8p'yi duyurdu.

Huawei'nin yeni akıllı telefonu Y8p, tasarımsal açıdan şirketin P Smart S modeline bir hayli benzerlik gösteriyor. 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, ekran içi parmak izi okuyucu sensöre sahip ve tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. Huawei, yeni akıllı telefonunun OLED ekrana sahip olduğunu ifade ediyor. Tüm bunlara ek olarak Y8p'nin ekranında bulunan damla çentik, 16 MP ön kamera barındırıyor.

Karşınızda Huawei Y8p

Huawei Y8p'nin arka kısmına baktığımız zaman 3'lü bir kamera kurulumu olduğunu görüyoruz. Dikey olarak yerleştirilen bu kurulum sırasıyla; 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü sunuyor. Huawei, giriş-orta segment bir cihaz için iyi sayılabilecek bir kamera kurulumunu tercih etmiş durumda.

Huawei Y8p'nin içine baktığımızda bu telefonun Kirin 710F işlemciden güç aldığını görüyoruz. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB da depolama alanı ile destekleniyor. microSD kart desteğine sahip olan telefon, 512 GB'ye kadar kartları destekliyor ve böylelikle de depolama sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 10 watt hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh batarya bulunuyor ve cihaz, EMUI 10.1'le çalışıyor.

Huawei Y8p teknik özellikleri

Ekran: 6.3 inç büyüklüğünde FHD+, OLED

6.3 inç büyüklüğünde FHD+, OLED İşlemci: Kirin 710F

Kirin 710F RAM: 6 GB

6 GB Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği)

128 GB (microSD desteği) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh (10 watt hızlı şarj desteği)

4.000 mAh (10 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Android 10 tabanlı EMUI 10.1 Renkler: Breathing Crystal ve Midnight Black

Huawei, Y8p'nin fiyatı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca cihazın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor. Yine de Huawei Y8p, uygun fiyatlı olması halinde OLED ekranı ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla tercih edilebilir bir model olabilir.