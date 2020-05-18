Samsung, Galaxy A11 ve A41'in Fiyatlarını Açıkladı

Samsung, mart ayında tanıttığı orta segment telefonları Galaxy A11 ve A41'in fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarına göre güçlü özelliklere sahip olan cihazların yakın zamanda tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor.

Samsung, geçtiğimiz mart ayında Galaxy A11 ve A41'i tanıtarak teknoloji tutkunlarını bir hayli heyecanlandırmıştı. Şimdi de merakla beklenen cihazların fiyatları resmi olarak açıklandı. Samsung'un bu yeni 2 orta düzey telefonu, hem uygun fiyatlarıyla hem de fiyatlarına göre güçlü özellikleriyle birçok kullanıcıya hitap edecek. Her iki telefon şimdilik bazı ülkelerde satışa çıksa da önümüzdeki günlerde telefonların dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.

İki telefon göz önüne alındığında, fiyat açısından daha uygun olan Galaxy A11'in fiyatı 149 euro (vergiler hariç 1.120 lira) olarak belirlendi. Tayland sınırlarında satışa çıkan telefonun 3 GB RAM'e sahip olan modeli, Samsung'un çevrimiçi satış mağazasında bu fiyattan satılmaya başlandı. Galaxy A41'in fiyatıysa Galaxy A11'in fiyatına göre biraz daha yüksek.

Galaxy A41, 299 eurodan satışa çıkıyor:

Galaxy A41'in, 4 GB RAM ve 64 GB dâhili depolamaya sahip olan modeli 299 eurodan (vergiler hariç 2.245 lira) satılacak. Samsung şu anda telefonun ön satışına Hollanda'da başlamış durumda ancak diğer ülkeler için henüz bir açıklama yapılmış değil. Kısa bir süre sonra modelin dünya geneline açılması bekleniyor. Galaxy A41'in sahip olduğu 6,1 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran, telefonun en önemli özelliklerinden biri konumunda.

Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy A41'e 8 çekirdekli bir Exynos işlemci tarafından güç veriliyor. Telefonun kamerası da kullanıcılarını memnun edecekmiş gibi görünüyor. 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 5 MP'lik derinlik sensörü; üçlü kamera kurulumunu meydana getiriyor. Ön taraftaysa 25 MP'lik bir kamera bulunuyor.

Samsung'un bir diğer yeni orta segment telefonu olan Galaxy A11'in özellikleri Galaxy A41'e göre kısmen daha düşük. 6,4 inç HD+ Infinity-O ekrana sahip telefon, 3 GB RAM ile birlikte 1,8 GHz işlemciyle donatılmış. 13 MP'lik ana kamera, 5 MP'lik ikinci kamera ve 2 MP'lik derinlik sensörü bu telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Cihazın ön kamerasıysa 8 MP çözünürlüğüyle kullanıcılara sunulacak.