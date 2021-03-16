Huawei Yakında 5G İçin Apple’dan Lisans Ücreti Alabilir

ABD’den engellenen Huawei kendine yepyeni bir gelir modeli oluşturuyor. 5G patentlerini uzun zaman önce alan Huawei’nin bu konuda Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinden patent ücreti talep edecek.

Huawei Technologies Co. 5G üzerine birçok patent tescili yapılmış durumda. Özellikle 2020 ve 2021 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri 5G teknolojili modeller üretmiş durumdalar. Qualcomm ve Ericsson’un da bu konuda lisansları olduğu ancak Huawei’nin daha düşük ücretlere bu lisansı dağıtmayı planladığı belirtiliyor.

Apple'ın Qualcomm konusunda, 5G lisansları için çok fahiş fiyatlar istediği nedeniyle ciddi tartışmalar yaptığı söyleniyor. Ardından iki firmanın orta noktayı bularak anlaştığı ancak Huawei’nin bu konuda araya girdiği belirtiliyor. Huawei’nin şu an Qualcomm ve Ericsson’dan daha düşük ücretler talep edeceği belirtiliyor.

Lisanslar için cihaz başına 2,50 dolar ücret garantisi

Huawei fikri mülkiyetler biriminin başında olan Jason Ding, 'telefon başına ödenecek teklif hakkının kesinlikle 2,50 doları geçmeyeceğini' garanti ediyor. Apple’ın daha düşük fiyatlara lisans satın alma eğilimi zaten bilinenler arasında. Dünyada rekor sayıda iPhone 12 satılması Apple’ın ani bir lisans değişikliğine gitme kararı vermesine neden olabilir. Huawei her ne kadar ABD’den engellenmiş olsa da ABD’li firmalara lisans satmaması için herhangi bir kanun yok.

5G teknolojisinin kullanımı arttıkça alınan patentler daha değerli olacak. 5G lisans piyasasının inanılmaz bir rekabet ortamına dönüşmesi kaçınılmaz gibi. Huawei, Ericcson, Qualcomm ve Nokia bu piyasada birbirleriyle lisans savaşlarına girecekler. Huawei’nin ABD pazarında kendine tekrar yer bulmasında en büyük fırsat elindeki lisanslar olacak gibi görünüyor.