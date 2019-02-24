Huawei, Yeni Dizüstü Bilgisayarı MateBook X Pro'yu Duyurdu

Huawei, geçtiğimiz yıl performansıyla, taşınabilirliğiyle, portlarıyla ve fiyatıyla satın alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarlardan birini yapmıştı. Firma, bu sene MateBook X Pro'yu daha iyi özelliklerle geliştireceğini duyurdu.

Huawei, bu yıl bilgisayar piyasasını es geçmeyerek MateBook X Pro’ya daha iyi özellikler getireceklerini duyurdu. Yine de çok büyük değişiklikler beklemeyin, çünkü aynı dizayna ve aynı port sayısına sahip. Değişen özellikleri; daha hızlı bir işlemci, geliştirilmiş bir ekran kartı, geliştirilmiş bir Thunderbolt 3 portu ve 1 TB sabit disk seçeneği.

MateBook X Pro ile birlikte MateBook 14’üde duyuran Huawei, bu ürünüyle bütçe dostu olmayı planlıyor. MateBook 14, orijinal ürünle neredeyse aynı görüntüye sahip, fakat özellikleri biraz daha düşük olacak. İçinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru çıkacak bu ürünlerin fiyatları hakkında henüz bir bilgimiz yok.

Bu sene gelecek olan MateBook X Pro için seçebileceğiniz seçenekler ise şöyle:

İşlemci: Intel Core i5-8265U ya da i7-8565U

RAM: 8GB ya da 16GB

Depolama: 256GB’dan 1TB’a kadar

Bu bilgilere ek olarak Thunderbolt portu sayesinde RTX2080 gibi harici ekran kartlarını kullanabileceksiniz. Bir düşük versiyon olan MateBook 14, X Pro ile aynı işlemci ve ekran kartına sahip olacak. Düşük olan özellikleri ise ekran çözünürlüğü ve en fazla 512 GB’a kadar sabit depolama desteği olması. Ekran çözünürlüğünün düşük olması da pil ömrünü uzatıyor.