Hubble “Elmas Gibi Parlayan” Galaksinin Fotoğrafını Çekti

Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve “fırın” galaksisinde yer alan bu galaksi, âdeta bir elmas gibi parlıyor.

Hubble Uzay Teleskobu ve diğer uzay teleskopları, sürekli olarak uzaydan muhteşem görüntüleri bizlere aktarıyor. Bu kez Hubble Uzay Teleskobu, NGC 1385 isimli spiral galaksiyi fotoğrafladı.

NASA’nın “Gökyüzünde bir elmas gibi parlıyor” diyerek paylaştığı bu galaksi, gezegenimizden 68 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Fornax takımyıldızının gözbebeği

NGC 1385 isimli galaksi, Fornax takımyıldızının âdeta gözbebeği konumunda. Bu takımyıldızının adı diğer takımyıldızlarında olduğu gibi antik bir tanrı ya da bir hayvan isminden gelmiyor. Fornax, İngilizcede Furnace olarak bilinen fırın kelimesinin Latincesi. Bu ismi veren kişi ise, 1713 yılında doğan ünlü Fransız astronom Nicolas-Louis de Lacaille. Kendisi bugün hâlâ bilinen 14 takımyıldızına isim vermiş ve astronomlar arasında bilinen birisi. İsim verdiği diğer takımyıldızların bazıları ise Atila (hava pompası), Norma, (cetvel) ve Telescopium (teleskop).

Bu harikulade görüntüyü çeken kamera ise, 2009 yılında Hubble’a eklenen 3 numaralı geniş açı kamerası. Bu kamera genellikle Hubble’da en çok kullanılan kamera olarak biliniyor. 12 yıllık çalışma süresinin ardından bugün bile hâlâ oldukça verimli çalışan kameranın, önümüzdeki 5 yıl içinde emekliye ayrılıp yerine daha iyi bir kamera takılması da NASA ve ESA’nın gündeminde.

2021 yazında bir süreliğine arızalanan ve çalışmayı durduran Hubble Uzay Teleskobu, neyse ki yeniden aktif duruma getirildi. Uzaydaki 31. yılını dolduran uyduya yakın zamanda farklı eklemeler yapılabileceği konuşuluyor.