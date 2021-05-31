Hubble, NGC 691 Sarmal Gökadasının Görüntüsünü Paylaştı

31 yıldır yaşadığımız evren hakkında bilgi toplamaya devam eden Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 120 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 691 sarmal gökadasının etkileyici görüntüsünü paylaştı.

NASA'nın Hubble Teleskobu, içinde bulunduğumuz evrenin detayları hakkında yeni bilgiler elde ederken bir yandan da galaksilerin ve yıldızların muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Bu yıl yörüngedeki görevinde 31. yılını deviren teleskop, son olarak Dünya'dan yaklaşık 120 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gökadanın etkileyici manzarasını gözler önüne serdi.

Koç takımyıldızında bulunan ve henüz isimlendirilmeyen sarmal gökada, NGC 691 grubunun bir üyesi olarak anılıyor. Hubble Uzay Teleskobu, bir dizi filtre kullanarak son derece fantastik ayrıntılara sahip NGC 691'in fotoğraflarını birleştirerek, aşağıda görebileceğiniz muazzam görüntüyü ortaya çıkardı.

Hubble Uzay Teleskobu, birçok farklı katmanı birleştirerek NGC 691'in görüntüsünü ortaya çıkardı

Hubble Uzay Teleskobu, NGC 691 gibi sarmal gökadaların fotoğraflarını doğrudan çekemiyor. Bunun en büyük sebebi ise bu tarz gökadaların yaymış olduğu ışıkların, teleskoba farklı katmanlar aracılığıyla iletilmesi. Bu yüzden teleskop, birçok farklı dalga boylarındaki ışığı yakalayabilmek için birden fazla filtre kullanmış ve daha sonrasında bu katmanları birleştirerek gökadanın tam renkli görüntüsünü oluşturmuş.

Teleskobun görüntüsünü yakaladığı NGC 691 grubuna ait gökada, Dünya'dan tam 120 milyon ışık yılı uzaklıkta. Çubuksuz sarmal gökada, ilk kez 13 Kasım 1786 tarihinde İngiliz astronom William Herschel tarafından keşfedilmiş. Eğer Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı diğer görüntüleri merak ederseniz, Abell 3827 adlı galaksi kümesinin görüntüleri için buraya, diğer görüntüler için de buraya tıklayabilirsiniz.