Hubble, En Büyük Kütleli Galaksilerden Birini Görüntüledi

Bu yıl Dünya yörüngesindeki görevinin 31. yıldönümü kutlayacak olan Hubble Uzay Teleskobu, 1,4 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi kümesinin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakaladı.

Hubble Uzay Teleskobu, yaklaşık 30 yıldır derin uzayın birbirinden büyüleyici fotoğraflarını paylaşıyor olsa da bu durum, gönderdiği yeni fotoğraflardan etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Son olarak Abell 3827 adlı galaksi kümesinin son derece net ve kaliteli bir görüntüsünü yakalayan uzay teleskobu, yetenekleriyle uzay meraklılarını etkilemeye devam etti.

Hemen aşağıdaki görüntünün merkezinde yer alan, dışında mavi bir halka benzeri yapı olan "şey", Dünya'dan yaklaşık 1,4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Abell 3827 galaksi kümesi. Merkezinde ESO 146-5 gökadası bulunan galaksi kümesinde farklı şekil ve boyutlarda yüzlerce gökada bulunuyor. Bu nedenle Abell 3827'nin en büyük kütleli galaksilerden biri olduğu düşünülüyor.

Görüntünün yüksek çözünürlüklü versiyonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki görüntüye bir "fotoğraf" diyemiyoruz çünkü Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan Araştırma İçin Gelişmiş Kamera (ACS) ve Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) tarafından elde edilen dört farklı dalga boyunda yakalanan ışığın birleştirilmesiyle oluşturulmuş durumda. Dolayısı ile ham bir fotoğraftan ziyade verilerin işlenmesiyle oluşturulan bir görüntüye baktığınızı söyleyebiliriz.

Görüntüyü resmi internet sitesinde paylaşan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 1,4 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi kümesini gösteren bu görüntünün, 100 yıldan kısa bir süre önceye kadar pek çok astronomun Samanyolu Galaksisi'nin evrendeki tek galaksi olduğuna inandığını hatırlayınca daha da şaşırtıcı geldiğini ifade etti.