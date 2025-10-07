Gülmekten Oynayamayacağınız Human Fall Flat 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

İlk oyunuyla saatlerce kahkahaya boğduran Human Fall Flat'ın devam oyunu Human Fall Flat 2'ye dair açıklanan tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Milyonların sevgilisi, fizik tabanlı bulmaca-platform oyunu Human Fall Flat'in devam oyunu geliyor. İlk oyunun getirdiği absürt eğlenceyi ve kaotik anları bir üst seviyeye taşımayı vadeden Human Fall Flat 2, yeni nesil bir oynanış deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Geliştirilmiş fizik motoru, daha karmaşık bulmacaları ve genişletilmiş çok oyunculu modları ile bu sakar insanların maceraları, kahkaha dolu anları yeniden evlerimize getirecek. Biz de bu içeriğimizde Human Fall Flat 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Human Fall Flat 2 fragmanı

Human Fall Flat 2 konusu

Human Fall Flat 2, ilk oyunda olduğu gibi belirli bir senaryoyu takip etmek yerine oyuncuları tamamen fizik kurallarının geçerli olduğu rüya gibi dünyalara bırakıyor. Oyuncular, "Bob" adındaki özelleştirilebilir karakterleri kontrol ederek çeşitli bulmacaları çözmeye ve bölümleri tamamlamaya çalışıyor.

Her bir bölüm, oyuncunun yaratıcılığını ve problem çözme yeteneğini test eden yeni mekanikler, oyuncaklar ve cihazlarla dolu. Amaç, tek başına veya arkadaşlarınızla iş birliği içinde bu zorlu bulmacaların üstesinden gelerek çıkışa ulaşmak üzerine.

Human Fall Flat 2 nasıl bir oyun?

Gelişmiş Fizik Motoru: Tamamen yeni bir fizik motoru ile karakter hareketleri ve çevreyle etkileşimler çok daha dinamik ve öngörülemez hâle getirilmiş. Bu da her oyun seansını benzersiz ve daha komik kılıyor. 8 Kişilik Çok Oyunculu Mod: Arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanından oyuncularla sekiz kişiye kadar takım kurarak bulmacaları çözmeye çalışabilirsiniz. Bu mod, kaosu ve eğlenceyi katlayarak artırıyor. Yeni Bölümler ve Bulmacalar: Oyun, her biri birbirinden yaratıcı ve karmaşık bulmacalarla dolu yepyeni bölümler sunuyor. Bu bölümlerde oyuncuları meşgul edecek yeni oyuncaklar ve cihazlar bulunuyor. Geliştirilmiş Kontroller ve Görsellik: Karakter kontrolleri daha rafine bir hâle getirilirken, oyunun minimalist ve renkli görsel tarzı korunarak daha modern bir görünüm sunuluyor. Özelleştirilebilir Karakterler: Oyuncular kendi "İnsan"larını diledikleri gibi özelleştirerek oyuna kendi tarzlarını yansıtabilecekler.

Human Fall Flat 2 çıkış tarihi

Yapılan resmî açıklamalara göre Human Fall Flat 2, 2026 yılında piyasaya sürülecek. Başlangıçta daha erken bir tarih hedeflenmiş olsa da geliştirici ekip oyunun mümkün olan en iyi deneyimi sunması için çıkış tarihini ileriye taşıdığını açıklamıştı.

Human Fall Flat 2 hangi platformlarda var?

Human Fall Flat 2'nin çıkışı onaylanan platformlar şu an için PC ve Nintendo Switch 2 olarak duyurulmuş durumda. Geliştirici No Brakes Games, oyunun birden fazla platformda yayınlanacağını belirtmiş olsa da diğer konsollar için henüz resmî bir duyuru yapılmış değil.

Human Fall Flat 2 fiyatı ne kadar?

Human Fall Flat 2'nin resmî satış fiyatı henüz açıklanmadı. Oyunun fiyatının, çıkış tarihine yakın bir dönemde yayıncı Devolver Digital tarafından duyurulması bekleniyor.

Human Fall Flat 2 sistem gereksinimleri

Oyunun resmî sistem gereksinimleri henüz yayınlanmadı ancak ilk oyunun sistem gereksinimleri oldukça mütevazıydı ve ikinci oyunun da geniş bir oyuncu kitlesine hitap edebilmek için optimize bir sistem gereksinimlerine sahip olması bekleniyor. Resmî gereksinimler açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.