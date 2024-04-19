Günümüzde akıllı telefonların işletim sistemlerinin kapladığı yer epey büyük. Hâl böyle olunca akıllı telefon seçerken en büyük gereksinimlerden biri hafızası oluyor. Apple, kullanıcılara farklı hafıza seçenekleri sunsa bile hiçbir modelinde SD kart kullanmıyor. Peki ama neden?

İlk iPhone çıktığı günden bugüne 17 yıl geçti. Apple; tasarımı değiştirdi, özellikleri geliştirdi ancak hep aynı kalan bir şey vardı. Hiçbir iPhone modelinde hafıza kartı yani SD kart yer almadı.

Apple’ın böyle bir politika uygulaması kimilerine göre çok doğru olmasa bile altında hak verebileceğiniz sebepler yatıyor.

İlk sebep, Apple’ın güvenlik kaygısı.

iPhone serisinin güvenlik konusunda başarılı olduğunun hakkını vermek lazım. Modellerinde SD kart kullanılmaması da bu güvenlik kaygılarının arasında yer alıyor. Haricî bir SD kart yuvası eklemek, verilerin güvenliğini tehlikeye atabilir çünkü haricî depolama cihazları, kötü amaçlı yazılımların cihaza sızmasına yol açabilir. Apple bu noktada haricî bir kart kullanılması yerine kendi dâhilî depolama sistemini kullanarak olası bir güvenlik açığı oluşturmak istemiyor.

İkinci bir neden de performans.

İşletim sistemiyle entegre bir şekilde çalışan dâhilî depolama, haricî depolamaya göre daha hızlıdır. Apple’ın cihaz performansını optimize etmeye ne kadar emek harcadığını düşünürsek, veri okuma ve yazmada daha hızlı olan dâhilî depolamayı kullanmak istemesine de şaşırmamalı.

Gelelim son nedene. Burada pazarlama teknikleri de işin içine giriyor.

Her marka gibi Apple’ın da temel amacı satış yapmak. Bu noktada telefon hafızasından şikâyet eden kullanıcılarını daha yüksek kapasiteli bir modele ya da iCloud gibi online depolama araçlarına yönlendirmesi de şirket stratejilerinden biri.

iPhone’larda SD kart kullanılmamasının temel sebepleri bu şekilde.

Aslında online depolama araçlarının yaygınlaştığı bu dönemde SD kart teknolojisinin de eskidiğini hatırlatmak gerek. Yine de soralım, sizce Apple, yukarıdaki nedenler dolayısıyla SD kart kullanmamakta haklı mı, ne dersiniz?

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