Xiaomi'nin merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesi HyperOS 3'ün ulaşacağı ilk Xiaomi telefonlar belli oldu.

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3'ü Eylül ayında kullanıcılarla buluşturması bekleniyor. Bu yeni sürüm, telefonlara pek çok yenilik ve kolaylık getirecek. Xiaomi'nin belirttiğine göre yeni güncellemeyle birlikte sistem genelinde daha hızlı, daha şık ve kullanıcı dostu bir deneyim hedefleniyor.

Tabii her güncellemede olduğu gibi bu güncelleme de herkese aynı anda gelmeyecek. Xiaomi, güncellemeyi parti parti dağıtacağı için ilk etapta güncellemeyi alması beklenen telefonlar belli oldu.

HyperOS 3 güncellemesini ilk alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi 16

Xiaomi 16 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14T Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70 Ultra

Xiaomi, tıpkı diğer markalar gibi genellikle önce en yeni amiral gemisi modellerine güncellemeyi gönderiyor, ardından sırayla diğer üst seviye ve orta segment cihazlara geçiyor. Yakında çıkacak olan Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro, bu sebeple kutudan HyperOS 3 yüklü şekilde çıkacak. Diğer modeller ise güncellemeyi ilk alacak Xiaomi telefonlar olacak.