Oyun aksesuarı üreticilerinden HyperX, kablosuz kulaklık serisine yeni bir model ekledi. Cloud Alpha 2 adıyla gelen bu kulaklık, özellikle uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Yeni kulaklık çok sayıda platformla uyumlu yapısı ve ek donanım özellikleriyle öne çıkıyor.

Cloud Alpha 2, 2,4 GHz kablosuz bağlantıyla PC, PS5, PS4, Switch, Mac ve telefonlarda rahatça kullanılabiliyor. Xbox kullanıcıları ise kulaklığı kablolu olarak bağlayabiliyor.

Modelde 10 mm’lik çıkarılabilir boom mikrofon yer alırken, aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. 53 mm çok katmanlı sürücülerle donatılan kulaklık, HyperX’in Ngenuity yazılımı üzerinden mekânsal ses desteği sağlıyor.

Kulaklığın pil ömrü, eş zamanlı Bluetooth bağlantısı kullanıldığında yarıya iniyor. 2022’de piyasaya çıkan önceki model tek şarjla 300 saat kullanım süresi sunuyordu. Cloud Alpha 2’nin farkı ise, ses ayarlarının, kısayolların ve cihaz geçişlerinin yapılabildiği RGB aydınlatmalı programlanabilir kontrol istasyonu olması. HyperX, bu kontrol istasyonunun kablosuz bir kulaklıkta ilk kez yer aldığını belirtiyor.

HyperX Cloud Alpha 2, 300 dolarlık fiyatıyla satışa çıktı. Uzun pil ömrü ve geniş uyumluluk desteği sayesinde pek çok platformda rahatça kullanılabilecek bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor.