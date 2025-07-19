Samsung, kablosuz kulaklık ailesini büyütmeye hazırlanıyor. Galaxy Buds 3 FE adıyla piyasaya çıkacak yeni model, ilk detaylarıyla gündeme geldi. Yapay zekâ desteği ve ses yalıtımı odaklı yeniliklerle donatılacağı belirtilen kulaklık, yıl sonuna doğru tanıtılacak.

Samsung, yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3 FE üzerinde çalışıyor. Gürültü yalıtımı konusunda daha iddialı olması beklenen bu model, yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni kulaklığın 2025’in sonlarına doğru kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Buds 3 FE, tasarım olarak Buds 3 ve Buds 3 Pro modellerine oldukça benziyor. Ancak bu modelde silikon uçlar kullanılması dikkat çekiyor. Bu detay sayesinde kulaklığın kulağa daha iyi oturması ve dış sesleri daha iyi engellemesi bekleniyor. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin de bu sayede daha verimli çalışacağı da belirtiliyor.

Galaxy Buds 3 FE’nin özellikleri

Samsung'un yeni kulaklığının teknik özellikleri arasında aktif gürültü engelleme, Ortam Modu, Galaxy AI destekli gerçek zamanlı çeviri gibi yapay zekâ tabanlı özellikler öne çıkıyor. Bluetooth 5.4 bağlantısı, LE Audio desteği ve Galaxy Wearable uygulaması üzerinden ses ayarı yapabilme gibi seçenekler de sunulacak. Galaxy ekosistemine uyumlu çalışacak kulaklığın pil ömrünün de geliştirilmiş olacağı belirtiliyor.

Galaxy Buds 3 FE’nin fiyatı şimdilik netleşmiş değil. Ancak gelen bilgilere göre kulaklığın, Galaxy S25 FE ile birlikte satışa sunulması bekleniyor. Fiyatının ise 99 ila 129 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Gürültü yalıtımı ve yapay zekâ destekli özelliklere önem veren kullanıcıların bu modele ilgi göstereceği düşünülüyor.