OpenAI ve Bragi'nin iş birliği içerisinde geliştirdiği yeni bir ChatAI yazılımı sayesinde birçok kulaklık üreticisi yapay zekâyı kulaklıklarına entegre edebilecek.

Almanya merkezli teknoloji şirketi Bragi, yapay zekâ destekli yepyeni bir kulaklık deneyimi sunmak için kolları sıvadı. OpenAI ile iş birliği yapan Bragi, kulaklık üreticilerinin GPT-4.1 tabanlı bir dijital asistanı cihazlarına entegre etmelerini sağlayacak ChatAI adlı uygulamasını tanıttı.

Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar kulaklıklarına “Hey ChatAI” diyerek ya da bir düğmeye basarak bilgi alabilecek, not yazdırabilecek ve sorular sorabilecek. Üstelik ChatAI, kimin konuştuğunu ayırt etmeyi öğrenerek yanlış sesleri dinlememek için özel olarak tasarlandı. Yani gizlilik konusunda da özenli bir yaklaşım söz konusu.

ChatAI, üreticilerin kulaklıklarına entegre olabilecek

Bragi, Apple’ın MFi sertifikası için de çalıştıklarını ve böylece iOS kullanıcılarının daha akıcı bir deneyim yaşayacağını söylüyor. Asistan çalışırken, kulaklık üzerindeki yerel yazılım önce isteği işliyor, sonra doğru şekilde OpenAI sistemine gönderiyor ve gelen yanıtı kulaklık size sesli olarak iletiyor.

Ayrıca üreticiler bu sistemi kendi markalarına göre kişiselleştirebilecek, hatta kullanıcının müzik tercihlerini öğrenip ses ayarlarını ona göre otomatik olarak değiştiren özellikler bile ekleyebilecekler.

Kulaklıkların fiyatları 25 dolar artabilir

İlk aşamada İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Çince dilleri destekleniyor fakat gelecek süreçte yeni diller de eklenecek. Bragi ek olarak paylaştığı bir anket sonucuna göre kullanıcıların %89’unun yapay zekâ destekli kulaklıklar için ortalama 25 dolar daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Bu da kulaklık fiyatlarının ortalama 135–160 dolar aralığına çıkabileceğini gösteriyor.

ChatAI uygulaması yaz bitmeden üreticilerin kullanımına sunulacak ama bu yeni sistemi hangi markaların ne zaman ürünlerine adapte edeceğini şimdilik zaman gösterecek.