Alkollü/Uykusuz Sürücü Kazalarını Tarihe Gömecek Teknoloji

Hyundai, dünyada ilk dediği yeni bir araç içi kontrol sistemini duyurdu. Kokpit bölümünü bir dizi sensörle donatan mühendisler, sürücüyü anlık olarak takip edecekler. Sayısız özelliği bulunan sistem, sürüş deneyiminde devrimsel geliştirmeler sunuyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'ın parça üretim birimi Hyundai Mobis, sektörde ilk niteliğinde olan bir gelişmeye imza attı. Şirket, geliştirdiği yeni kontrol sistemi ile sürücünün olağan dışı hareketlerini anında tespit edebilecek. Özel sensörlere sahip olan sistemle bir sürücünün sarhoş mu, yorgun mu olduğu gibi durum bilgileri yapay zeka sayesinde anlaşılmış olacak. Hyundai, bunun dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor.

Hyundai'ın geliştirdiği sistem, bir otomobilin direksiyonuna EKG ölçüm sensörü ekliyor. Bu sensör, sürücünün kalp atış hızını anlık olarak ölçüyor. 3 boyutlu kamera ise sürücünün araç sürerken ki davranışlarını takip ediyor. Kulağa takılan küçük bir sensörle de sürücünün beyin dalgalarını ölçecek olan Hyundai, tüm bu verileri birleştirip analiz ettikten sonra da güvenli bir sürüşe yardımcı olmaya çalışacak. Hyundai'ın sistemi o kadar gelişmiş düzeyde ki otomobilin kabinindeki karbondioksit bile sürekli olan kontrol edilecek.

Sensörler, araç kontrolünü sürücünün elinden alıp otonom sürüşe bırakabilecek

Hyundai mühendislerinin geliştirdiği sistemin en önemli yanı, sürücünün tüm verilerini anlık olarak takip edip sorun anında anında müdahale edebilecek oluşu. Öyle ki bu sistemin kullanıldığı bir otomobilde kalp krizi geçirilirse, sağlık hizmetlerine anında bilgi verilecek. Diyelim ki alkollü bir şekilde aracınıza bindiniz. Hyundai'ın geliştirdiği sistem, kontrolü sizin elinizden alıp yapay zekaya bırakacak. Hatta otomobiller, sistem gerek görürse kendi kendine duracak. Ortamdaki karbondioksit seviyesi çok yükselirse, bu kez de camların kendi kendine açıldığına şahitlik edeceksiniz.

Hyundai, geliştirdiği sistem ile sürücülerin hiç olmadıkları kadar güvende olacaklarını söylüyor. Ancak burada çok önemli bir bilinmez var. Hyundai Mobis, kabin kontrolcüsünün ne zaman piyasaya sürüleceğini ve bu sistemin ilk kez hangi modelde yer alacağını açıklamadı. Ne kadar kompleks bir teknolojiden konuştuğumuzu düşünürsek yeni sistemin milyonlarca üretilecek araçlara yetleştirmesinin epey zaman alacağını tahmin edebiliriz.