Çin, otonom sürüş teknolojileri konusunda önemli bir adım atma kararı aldı ve sürücüsüz taksilerin başkent Pekin sokaklarında dolaşmasına onay verdi. Yapılan açıklamalarda onayın Baidu ve Pony.ai isimli iki şirkete verildiği, küçük bir filo ile hizmete başlanılacağı aktarıldı.

Dünya çapında hızla devam eden teknolojik ilerlemeler birçok farklı sektörde bilim kurgu filmlerini aratmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep oluyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerden birinin otomotiv endüstrisi olduğunu da söyleyebiliriz. Birçok otomobil üreticisi, araçların kendi kendine gitmesine olanak tanıyan otonom sürüş teknolojilerine yatırımlar yapıyor ve gelecekte bu araçların büyük ölçüde yaygınlaşacağını düşünüyor.

Tabii ki bu tarz araçları trafikte sıklıkla görmemizin şu an için zor olduğunu söylemek mümkün. Ancak, insanları taşımak için tasarlanan otonom taksiler konusunda önemli adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Japon otomobil devi Honda’nın önümüzdeki yıllarda Tokyo’da tamamen otonom taksi hizmeti vermeye başlamayı planladığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu konuda bir hamle Çin’den geldi.

Sürücüsüz taksilerin Pekin’de kullanımına izin verildi

Gelen haberlere göre Çin’in başkenti Pekin, sürücüsüz ‘robotaksiler’ için büyük bir adım attı. Yapılan açıklamalarda, otonom araç teknolojileri şirketi Pony.ai ve internet devi Baidu’ya bu tarz araçlarla şehirde hizmet vermesi için izin verildiği aktarıldı. Baudi’nin 10, Pony.ai’nin ise 4 aracının yollarda olacağı belirtilen açıklamalarda iki şirketin de küçük bir filo ile faaliyete başlayacağı, ancak bu sayının ileride artabileceği aktarıldı.

CNBC''ye göre bu onay, insanların sürücü olmayan araçlarla seyahat edebilmesini sağlayarak ülkede bir ilk olarak kayıtlara geçti. Açıklamalara göre Pekin yönetimi, hizmetin sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olmak için her araçta bir personel bulunmasını şart koşacak. Ancak bu personelin sürücü koltuğunda oturması zorunlu olmayacak. Ayrıca, her iki firmanın hâlihazırda Çin’in Pekin dahil birçok şehrinde araçlarını bir süredir test ettiği; ancak bu testlerde güvenlik için direksiyonda birinin bulunması gerektiği de gelen haberler arasında yer aldı.

Ayrıca şu anlık bu hizmetin Pekin’de yaşayanlar için bir avantajının bulunduğunu da belirtmek gerek. Açıklamalara göre her iki şirket de henüz yetkililerden hizmetleri için ücret talep etme izni alamamış durumda. Bu da insanların, Pony.ai’nin ve Baudi’nin mobil uygulamaları yoluyla sürücüsüz taksilerde bir süreliğine ücretsiz bir şekilde seyahat edebileceği anlamına geliyor. Bu seyahatlerin şu an için Pekin’in Yizhuang bölgesinde yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alanda olacağı da gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Kısacası bu onayın, otonom teknolojiler konusunda hem Çin hem de dünya için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Pekin’in, 2030’a kadar satılan araçların %70’inin en az ikinci seviye otonom sürüş teknolojilerine sahip olmasını hedeflediğini de eklemek gerek.